Nemzeti Sportrádió

Sucic gólja után még egyenlített Ghána, Vlasic fejesére már nem jött válasz – videó

I. SZ.I. SZ.
2026.06.28. 00:11
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Petar Sucic góljával vezet Horvátország (Fotó: AFP)
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vb 2026 Horvátország Ghána
A horvát válogatott egy félidő után 1–0-ra vezetett Ghána ellen a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának záró fordulójában Philadelphiában. A második félidőben Ghána szabadrúgás után egyenlített, majd az európai csapat szögletet követően visszaszerezte a vezetést, és megnyerte az összecsapást. Mutatjuk a gólokat!

A 31. percben Mateo Kovacic passzolt Petar Sucichoz, aki 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

A 73. percben Derrick Luckassen szabadrúgás után egyenlített, a gólt némi VAR-ozás után adta meg a játékvezető.

Tíz perccel később Luka Modric szöglete után Nikola Vlasic bólintott a jobb alsó sarokba, a labda a kapufáról pattant a hálóba.

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A ghánai egyenlítés után összekapták magukat a horvátok.

 

 


 

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