Sucic gólja után még egyenlített Ghána, Vlasic fejesére már nem jött válasz – videó
A horvát válogatott egy félidő után 1–0-ra vezetett Ghána ellen a labdarúgó-világbajnokság L-csoportjának záró fordulójában Philadelphiában. A második félidőben Ghána szabadrúgás után egyenlített, majd az európai csapat szögletet követően visszaszerezte a vezetést, és megnyerte az összecsapást. Mutatjuk a gólokat!
A 31. percben Mateo Kovacic passzolt Petar Sucichoz, aki 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.
A 73. percben Derrick Luckassen szabadrúgás után egyenlített, a gólt némi VAR-ozás után adta meg a játékvezető.
Tíz perccel később Luka Modric szöglete után Nikola Vlasic bólintott a jobb alsó sarokba, a labda a kapufáról pattant a hálóba.
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