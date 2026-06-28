Sucic gólja után még egyenlített Ghána, Vlasic fejesére már nem jött válasz – videó

A 31. percben Mateo Kovacic passzolt Petar Sucichoz, aki 25 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

A 73. percben Derrick Luckassen szabadrúgás után egyenlített, a gólt némi VAR-ozás után adta meg a játékvezető.

Tíz perccel később Luka Modric szöglete után Nikola Vlasic bólintott a jobb alsó sarokba, a labda a kapufáról pattant a hálóba.