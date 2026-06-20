Statisztikák: Haiti egy gól nélküli félidőre jó volt a brazilok ellen

A brazil válogatott történelme valaha volt második legidősebb világbajnoki kezdőjével állt fel: az átlagéletkor 30 év és 190 nap. Ennél idősebb brazil kezdő vb-n legutóbbi az 1962-es világbajnokságon akadt, akkor a csehszlovákok elleni döntőre 30 éves és 216 napos átlagéletkorú brazil kezdő futott ki a pályára – és lett világbajnok akkor még csak másodszor.

30 - Com uma média de 30 anos e 190 dias, o Brasil escala seu time mais velho em uma partida de Copa do Mundo da FIFA desde a final de 1962 contra a Tchecoslováquia (30 anos e 216 dias).



Experiência. pic.twitter.com/Rin2EZTsLj — OptaJoao (@OptaJoao) June 19, 2026

A másik végletre is hatott a selecao is, hiszen a csereként beküldött Rayan (19 éves és 320 napos) valamint Endrick (19 éves és 333 napos) személyében két tinédzser is beszállt a második féliőben. Hasonlóra, vagyis, hogy két tizenéves labdarúgó szerepeljen a brazil csapatban, legutóbb az 1958-as vb-n volt példa. Akkor Pelé és Altafini játszottak Wales ellen.

Ki hinné, hogy Brazília 1958 óta várja, hogy újabb játékosa szerezzen mesterhármast? Akkor a franciák elleni 5–2-re megnyert elődöntőben a mindössze 17 éves Pelé triplázott. Rajta kívül még az 1950-es vb-n a svédek ellen négy gólt szerző később a torna gólkirályi címét megszerző Ademír szerzett (legalább) három gólt egy vb-meccsen, az első pedig az 1938-as tornán hét találatig és gólkirályi címig jutó Leonídas volt. Mindezt csak annak apropóján idéztük fel, hogy az első félidőben Matheus Cunha duplázott, így ő lehetett volna a negyedik, vb-meccsen triplázó brazil.

Haiti lett a torna elsőként biztosan kieső csapata. A karibiak első két meccsüket egyaránt elvesztették – már Marokkó és Brazília is egyaránt négypontos, s miután Haiti az első meccsét Skócia ellen vesztette el, a vereség miatt pontegyenlőség esetén őket sem előzhetik meg. A labdarúgás stasztikáival és azok elemzésével foglalkozó OTPA gyűjtése szerint egyébként a brazilok elleni mérkőzés előtt – de már a skót–marokkói után – Haitinek még fél százalék esélye volt a csoportgyőzelemre. A kiesésre pedig 97.3 százalék. Erre mondják, hogy ez bejött...

A második félidőre különösen büszkék lehetnek a karibiak, mert nemcsak, hogy lehozták gól nélküli döntetlenre az ötszörös világbajnok ellen, de kapura is veszélyesebben játszottak – legalábbis, ha szigorúan a számokat nézzük. Fordulás után ugyanis a braziloknak már nem volt egy kaput eltaláló lövésük sem, míg Haiti hét kísérletéből három is eltalálta a kaput – Alisson kapusnak kellett védenie mindhármat. Tegyük hozzá, az első félidőben egyetlen kapura lövést sem engedélyeztek Haitinak. Ilyesmire – vagyis kapujukra tartó lövés nélkül lehozni egy meccset –, legutóbb az 1990-es világbajnokságon volt képes a brazil válogatott, Skócia ellen...

Vinícius Jr. felnőtt pályafutása 500. mérkőzését játszotta, s a brazil válogatott, valamint a Real Madrid ásza a jubileumot emlékezetessé tette, hiszen góllal és gólpasszal jelentkezett. Ráadásul az első mérkőzésen is betalált, vagyis a brazil válogatott első két vb-mérkőzésén három gólban működött közre – a selecao mezében hasonlóra a 21. században csak Elano (2010-ben) és Rivaldo (2002-ben) volt képes.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Brazília–Haiti 3–0 (3–0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field. 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.)– Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti.

Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 63.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.

Gólszerző: Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)

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