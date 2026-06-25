Statisztikák: eddig háromszor volt példa arra, amit Vinícius elért – Brazília mindháromszor világbajnok lett
Vb-győzelem kódolva? Eddig összesen négy brazil játékos talált be az összes csoportmeccsen egy adott világbajnokságon: Jairzinho (1970), Romário (1994), illetve a Ronaldo (2002), Rivaldo (2002) páros. Mindhárom említett vb-t megnyerte Brazília. Most Vinícius Júnior zárta így az első három meccset. Persze, mindháromszor a meccs legjobbja lett.
Viníciusnak fantasztikus tornája van. Tizenkét lövés, 8 eltalálta a kaput, abból 4 gól született, emellett 5 helyzetet teremtett, s van egy gólpassza.
Elit számok. Viníciusnak immár több kanadai pontja van világbajnokságon (8), mint meccse (7). Emellett Ronaldinhót is megelőzte a vb-s kanadai pontok tekintetében.
Neymar visszatért! Közel 1000 nap után lépett ismét pályára a brazil válogatottban, ráadásul vb-n, ami karrierje során a negyedik. Neymar ezzel az eddigi három brazilhoz, Peléhez, Cafúhoz és Djalma Santoshoz csatlakozott, aki négy világbajnokságon is pályára lépett. Ronaldónak is négy világbajnoksága van, de 1994-ben nem lépett pályára 18 évesen.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)
Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezeti: César Ramos Palazuelos (mexikói)
SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.)– McTominay – Shankland (C. Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar Jr., 76.), Vinícius Jr. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
Gólszerzők: Vinícius Jr. (7., 45+3.), Cunha (60.)