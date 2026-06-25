Statisztikák: eddig háromszor volt példa arra, amit Vinícius elért – Brazília mindháromszor világbajnok lett

Vb-győzelem kódolva? Eddig összesen négy brazil játékos talált be az összes csoportmeccsen egy adott világbajnokságon: Jairzinho (1970), Romário (1994), illetve a Ronaldo (2002), Rivaldo (2002) páros. Mindhárom említett vb-t megnyerte Brazília. Most Vinícius Júnior zárta így az első három meccset. Persze, mindháromszor a meccs legjobbja lett.

Five Brazilians have scored in all three group stage matches of a single men’s World Cup tournament:



▪️ Jairzinho (1970)

▪️ Romário (1994)

▪️ Rivaldo (2002)

▪️ Ronaldo (2002)

▪️ Vinícius Jr. (2026)



Brazil won the World Cup in 1970, 1994 and 2002… 💭🇧🇷 pic.twitter.com/YbsIufVMqg — B/R Football (@brfootball) June 25, 2026

Viníciusnak fantasztikus tornája van. Tizenkét lövés, 8 eltalálta a kaput, abból 4 gól született, emellett 5 helyzetet teremtett, s van egy gólpassza.

Vinicius Jr's 2026 World Cup by numbers:



143 touches

67 passes completed

12 shots

8 shots on target (Joint with Messi)

5 chances creayed

4 goals

3.57 xG

1 assist



Welcome to the Golden Boot race @vinijr. 🫡 pic.twitter.com/khNbzHkhFv — Squawka (@Squawka) June 25, 2026

Elit számok. Viníciusnak immár több kanadai pontja van világbajnokságon (8), mint meccse (7). Emellett Ronaldinhót is megelőzte a vb-s kanadai pontok tekintetében.

Vinicius Jr has now been involved in more World Cup goals (8) than he has games played (7).



Unreal. 💫🇧🇷 pic.twitter.com/ygHuuXiARL — Squawka (@Squawka) June 24, 2026

Neymar visszatért! Közel 1000 nap után lépett ismét pályára a brazil válogatottban, ráadásul vb-n, ami karrierje során a negyedik. Neymar ezzel az eddigi három brazilhoz, Peléhez, Cafúhoz és Djalma Santoshoz csatlakozott, aki négy világbajnokságon is pályára lépett. Ronaldónak is négy világbajnoksága van, de 1994-ben nem lépett pályára 18 évesen.

SCO 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 0-3 🇧🇷 BRA (76') - Neymar entra al campo y disputa su CUARTA Copa del Mundo jugando al menos un partido. Iguala a los únicos tres brasileños que lo habían conseguido en TODA la historia:



🇧🇷 Djalma Santos: 1954, 1958, 1962, 1966

🇧🇷 Pelé: 1958, 1962, 1966, 1970

🇧🇷 Cafú:… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

Brazil 3-0 Scotland



Vinícius Júnior (2) and Matheus Cunha secure a dominant win for Brazil to help them top a group stage yet again.



Scotland now have a nervous wait to see if three points will be enough to take them into the last 32. pic.twitter.com/w8nHPnUrVO — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 25, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

SKÓCIA–BRAZÍLIA 0–3 (0–2)

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezeti: César Ramos Palazuelos (mexikói)

SKÓCIA: Gunn – Patterson (Ralston, 82.), McKenna, Hendry, Robertson (Tierney, a szünetben) – Doak (Christie, 82.), McLean, Ferguson, McGinn (Curtis, 90+1.)– McTominay – Shankland (C. Adams, 90+1.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (Alex Sandro, 82.) – Guimaraes, Casemiro (Fabinho, 60.), Paquetá (Martinelli, 66.) – Rayan (Endrick, 82.), Cunha (Neymar Jr., 76.), Vinícius Jr. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

Gólszerzők: Vinícius Jr. (7., 45+3.), Cunha (60.)