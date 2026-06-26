Statisztikák: a hollandok csatára Kiss Lászlóhoz csatlakozott; már most öngólrekordnál járunk
Brian Brobbey remekműve. Kiss László és Yerry Mina mellé csatlakozott Biran Brobbey, a hollandok csatára, aki (amióta ezt követik) immár a harmadik, aki az első három világbajnoki lövéséből (próbálkozásából) három gólt szerzett. Kiss a magyar válogatott játékosaként az 1982-es világbajnokságon, El-Salvador ellen (10–1) érte el ezt a bravúrt.
Rekordbeállítás. Már most 12 öngólt láttunk ezen a vb-n, ami holtversenyben máris rekordot jelent. Öt alkalommal is előfordult, hogy egy öngólt sem hozott az adott világbajnokság, a csúcs pedig a 2018-as volt 12-vel. Négy éve csak négy ilyen találatot láttunk, most azonban már a csoportkör alatt 12-nél járunk...
Tunézia mélyen. A 2026-os tunéziai válogatott összesen 256 percet volt hátrányban ezen a világbajnokságon három meccsen, ami rekord.
Svédország távolról! A svédek már négy gólt szereztek a tizenhatoson kívülről ezen a vb-n. Ennél többre senki nem volt képes a csoportkörben, a 2006-os brazil válogatott hozott össze ugyanennyit.
Sokgólos svédek. Svédország már most több gólt szerzett (7), mint eddig bármelyik vb-szereplése alkalmával. Emellett Magyarországot is utolérte a 10. helyen minden idők legtöbb nemzeti csapat által szerzett világbajnoki góljai listáján – mindkét válogatott 87 gólos most.
Kontinensrekord. Nagatomo Juto az első ázsiai játékos, aki öt világbajnokságon is pályára lépett.
A KÉT MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
Japán–Svédország 1–1 (0–0)
Arlington, Dallas Stadion, 70 137 néző. Vezette: I. Barton (hondurasi)
JAPÁN: Szuzuki Z. – Itakura (Tanigucsi, 39.), Szeko (Vatanabe, 75.), Ito H. – Szugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura (Nagatomo, 75.)– Doan (Ito J., 67.), Maeda – Ueda (Ogava, 66.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Hien (Bergvall, 37.) , Lindelöf (Starfelt, 87.) – Bernhardsson (Sema, 75.), Stroud (Svensson, 75.), Ayari, G. Gudmundsson (Nygren, 88.) – Isak, Gyökeres, Elanga. Szövetségi kapitány: Graham Potter
Gólszerző: Maeda (56.), ill. Elanga (62.)
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 (0–2)
Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)
TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida (Ben Uanesz, 67.) – Hedira (Mahmud, 67.), Szkiri – Ben Szliman (Asuri, 67.), Medzsbri, Garbi (Sauat, 75.) – Maszturi (Tunekti, 90.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard.
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 72.), Reijnders (J. Kluivert, 72.) – Malen (Summerville, 72.), Brobbey (Depay, 78.), Gakpo (Lang, 84.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman.
Gólszerzők: Maszturi (54.), ill. Szkiri (3. – öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.)