Statisztikák: a hollandok csatára Kiss Lászlóhoz csatlakozott; már most öngólrekordnál járunk



Brian Brobbey remekműve. Kiss László és Yerry Mina mellé csatlakozott Biran Brobbey, a hollandok csatára, aki (amióta ezt követik) immár a harmadik, aki az első három világbajnoki lövéséből (próbálkozásából) három gólt szerzett. Kiss a magyar válogatott játékosaként az 1982-es világbajnokságon, El-Salvador ellen (10–1) érte el ezt a bravúrt.

Brian Brobbey has scored with all three of the shots he has taken at the 2026 World Cup so far. 🤯



Since 1966, there have been three players to score with their first three World Cup shots:



🇭🇺 Laszlo Kiss

🇨🇴 Yerry Mina

🇳🇱 Brian Brobbey 🆕



Faultless start. 💫 pic.twitter.com/6TVfKv1rU3 — Squawka (@Squawka) June 25, 2026

Rekordbeállítás. Már most 12 öngólt láttunk ezen a vb-n, ami holtversenyben máris rekordot jelent. Öt alkalommal is előfordult, hogy egy öngólt sem hozott az adott világbajnokság, a csúcs pedig a 2018-as volt 12-vel. Négy éve csak négy ilyen találatot láttunk, most azonban már a csoportkör alatt 12-nél járunk...

📊 Number of own goals at each World Cup since 1930:



1930 - 1

1934 - 0

1938 - 2

1950 - 0

1954 - 4

1958 - 0

1962 - 0

1966 - 2

1970 - 1

1974 - 3

1978 - 2

1982 - 1

1986 - 2

1990 - 0

1994 - 1

1998 - 5

2002 - 2

2006 - 4

2010 - 2

2014 - 4

2018 - 12

2022 - 2

2026 - 12



Own Goal equals… pic.twitter.com/oFba2cuX6h — Squawka (@Squawka) June 25, 2026

Tunézia mélyen. A 2026-os tunéziai válogatott összesen 256 percet volt hátrányban ezen a világbajnokságon három meccsen, ami rekord.

TUN 🇹🇳 1-3 🇳🇱 NED (FT) - Túnez establece el RÉCORD ABSOLUTO en TODA la historia de la Copa del Mundo de minutos por detrás en el marcador durante una fase de grupos: 256 minutos. Supera a México 1930 (240), que ostentaba la marca:



🇹🇳 256 min - Túnez 2026

🇲🇽 240 min - México 1930… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026

Svédország távolról! A svédek már négy gólt szereztek a tizenhatoson kívülről ezen a vb-n. Ennél többre senki nem volt képes a csoportkörben, a 2006-os brazil válogatott hozott össze ugyanennyit.

4 - Sweden's four goals from outside the box are the most by any team in the group stage of a single FIFA World Cup since Brazil in 2006 (also 4).



Placement. pic.twitter.com/yidIif88Ra — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026

Sokgólos svédek. Svédország már most több gólt szerzett (7), mint eddig bármelyik vb-szereplése alkalmával. Emellett Magyarországot is utolérte a 10. helyen minden idők legtöbb nemzeti csapat által szerzett világbajnoki góljai listáján – mindkét válogatott 87 gólos most.

Sweden have scored more goals at the 2026 World Cup than each of their previous three appearances at the tournament:



◉ 7 - 2026

◎ 6 - 2018

◎ 5 - 2002

◎ 3 - 2006



They’ve only played three games. 😀 pic.twitter.com/66qgC3L8sW — Squawka (@Squawka) June 26, 2026

Kontinensrekord. Nagatomo Juto az első ázsiai játékos, aki öt világbajnokságon is pályára lépett.

Yuto Nagatomo entra al campo y disputa su QUINTA Copa del Mundo jugando al menos un partido. Es el RÉCORD ABSOLUTO para un jugador asiático en TODA la historia del torneo:



🇯🇵 5 - YUTO NAGATOMO (2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

🇰🇷 4 - Hong Myung-Bo (1990-2002)

🇸🇦 4 - Sami Al-Jaber… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026

A KÉT MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

Japan 1-1 Sweden



These two nations will both take a place in the last 32 following this 1-1 draw. pic.twitter.com/9P9kj5RA9I — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026

Tunisia 1-3 Netherlands



A comfortable win for the Dutch, as they finish on a high and win Group F. pic.twitter.com/6RFWGfLNPS — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

Japán–Svédország 1–1 (0–0)

Arlington, Dallas Stadion, 70 137 néző. Vezette: I. Barton (hondurasi)

JAPÁN: Szuzuki Z. – Itakura (Tanigucsi, 39.), Szeko (Vatanabe, 75.), Ito H. – Szugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura (Nagatomo, 75.)– Doan (Ito J., 67.), Maeda – Ueda (Ogava, 66.). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime​

SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Hien (Bergvall, 37.) , Lindelöf (Starfelt, 87.) – Bernhardsson (Sema, 75.), Stroud (Svensson, 75.), Ayari, G. Gudmundsson (Nygren, 88.) – Isak, Gyökeres, Elanga. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Maeda (56.), ill. Elanga (62.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 (0–2)

Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)

TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida (Ben Uanesz, 67.) – Hedira (Mahmud, 67.), Szkiri – Ben Szliman (Asuri, 67.), Medzsbri, Garbi (Sauat, 75.) – Maszturi (Tunekti, 90.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 72.), Reijnders (J. Kluivert, 72.) – Malen (Summerville, 72.), Brobbey (Depay, 78.), Gakpo (Lang, 84.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman.

Gólszerzők: Maszturi (54.), ill. Szkiri (3. – öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.)