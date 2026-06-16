Rövidesen pályára lép Irán a vb-n: így áll fel Új-Zéland ellen!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
3.00: IRÁN–ÚJ-ZÉLAND
Inglewood, Los Angeles Stadion. Vezeti: César Arturo Ramos (mexikói)
IRÁN: Beiranvand – Rezaijan, Nemati, Halilzadeh, Mohammadi – Juszefi, Goddosz, Ezatolahi, Mohebi – Moganlu, Taremi. Szövetségi kapitány: Amir Galenui
A kispadon: Hosszeini, Niazmand (kapusok), Alipur, Csesmi, Eckert, Dargahi, Gajedi, Gorbani, Hadszsszafi, Hosszeinzadeh, Iri, Dzsahanbahs, Kanani, Razzaginia, Torabi
ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenic – McCowatt, Singh, Just – Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
A kispadon: Paulsen, Woud (kapusok), Barbarouses, Bayliss, Bindon, De Vries, Elliot, Old, Pijnaker, Randall, Rufer, Thomas, Waine.
AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alireza Beiranvand (Traktor SC), 12 Pajam Niazmand (Perszepolisz), 22 Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan),
Védők: 2 Szaleh Hardani (Eszteglal), 3 Ehszan Hadzsszafi (Szepahan), 4 Sodzsa Halilzadeh (Traktor SC), 5 Milad Mohammadi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanani (Perszepolisz), 19 Ali Nemati (Fulad), 23 Ramin Rezaijan (Fulad), 25 Danial Eiri (Malavan),
Középpályások: 6 Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), 7 Alireza Dzsahanbahs (Dender EH – Belgium), 8 Mohammad Mohebi (FK Rosztov – Oroszország), 10 Mehdi Gajedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), 14 Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 16 Mahdi Torabi (Traktor SC), 17 Aria Juszefi (Szepahan), 21 Mohammad Gorbani (Al-Vahda – Egyesült Arab Emírségek), 26 Amir Mohammad Razzaginia (Eszteglal),
Támadók: 9 Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), 11 Ali Alipur (Perszepolisz), 18 Amir Hosszein Hosszeinzadeh (Traktor SC), 20 Sahrijar Moganlu (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), 24 Dennisz Dargahi (Standard Liege – Belgium)
Szövetségi kapitány: Amir Galenui
AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)
Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)
Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)
Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)
Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)