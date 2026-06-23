Ronaldo hatodik vb-jén volt eredményes, miközben harmadik leghosszabb válogatottbeli gólcsendje szakadt meg

Cristiano Ronaldo a mai meccset megelőzően tavaly októberben, a mieink elleni vb-selejtezőn volt legutóbb eredményes a portugál válogatottban, ez több mint nyolc hónapos szünetet jelent, egészen pontosan 252 napot. Ennél hosszabb kihagyást két gólja között legutóbb 2019 novembere és 2020 szeptembere között tartott, igaz, akkor a COVID-járvány miatt válogatott mérkőzéseket sem rendeztek. A leghosszabb gólcsendje két válogatottbeli gólja között 435 napig tartott CR-nek: 2009. február 11-én, a finnek elleni felkészülési meccsen volt eredményes, majd legközelebb 2010. június 21-én, a dél-afrikai vb-n Észak-Korea ellen szerzett gólt.

Ha már gólcsend: az üzbégek elleni mérkőzést megelőzően Ronaldo nagy tornán (Eb, vb – a szerk.) tízmeccses góltalansági szériában volt (egy gólpassz azért összejött neki). Ehhez képest az első 43, nagy tornán lejátszott meccsén 22 gól és nyolc gólpassz volt a mérlege.

0 - Cristiano Ronaldo with Portugal at major tournaments (World Cup + Euro):



😃First 43 matches : 22 goals, 8 assists

😕Last 10 matches : 0 goal, 1 assist



Challenging. https://t.co/gmVXXjznmG — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

A 41 éves portugál a 2006-os, a 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es után a 2026-os tornán is feliratkozott a góllövők közé. A keddi duplájával már tíz gólnál jár világbajnokságokon, ezzel ő a torna történetének legeredményesebb portugál játékosa – az eddigi csúcstartó Eusébio volt (1966 óta).

10 - Cristiano Ronaldo se isola como maior goleador de Portugal na história da Copa do Mundo (10 gols).



Inigualável. https://t.co/FR3ZwuzaCa — OptaJoao (@OptaJoao) June 23, 2026

Ronaldónak ez volt a 24. világbajnoki meccse, amivel feljött a vonatkozó örökranglista harmadik helyére – csupán Lionel Messi (28) és Lothar Matthäus (25) áll előtte.

24 - Cristiano Ronaldo fará sua 24ª partida de Copa do Mundo FIFA, entrando no pódio histórico da competição:



🇦🇷 Lionel Messi (28)

🇩🇪 Lothar Matthäus (25)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (24) 🔼

🇩🇪 Miroslav Klose (24)

🇮🇹 Paolo Maldini (23)



Lenda. pic.twitter.com/0p4aVVI6pm — OptaJoao (@OptaJoao) June 23, 2026

Az Al-Naszr légiósa a vb-történelem harmadik játékosa, aki az adott ország legfiatalabb, egyben legidősebb világbajnoki gólszerzője – Lionel Messi (Argentína), illetve Michael Laudrup (Dánia) után.

3 - Só três jogadores são responsáveis tanto pelo gol mais jovem como pelo gol mais experiente de seu país em Copa do Mundo:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇦🇷 Lionel Messi

🇩🇰 Michael Laudrup



Eterno. pic.twitter.com/XavWaLzclg — OptaJoao (@OptaJoao) June 23, 2026

A létszámbővítés tekintetében ez nem meglepetés, de fontos mérföldkő: a portugál–üzbég meccs öt góljával már 137 gólt (45 meccsen) jegyezhettünk fel az idei vb csoportkörében, amivel az észak-amerikai torna minden idők leggólgazdagabb csoportkörét produkálta, megelőzve az eddigi csúcstartó 2014-es brazíliai tornát, amely 48 mérkőzésen 136 találatot hozott a csoportkörben.

137 - There have been 137 goals scored in this year's FIFA World Cup (45 games), now the most ever in the group stages of a single edition of the finals, overtaking the 136 scored in 2014 (48 games).



Gluttony. pic.twitter.com/QGdTWk0YZ0 — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2026

Ronaldóhoz visszatérve, a veterán támadó a második 40 év feletti futballista, aki gólt tudott szerezni világbajnoki meccsen – előtte csak Roger Milla volt képes ilyesmire, a kameruni legenda 1994-ben 42 évesen és 39 naposan vette be az oroszok kapuját.

Only two players aged 40 or over have ever scored at the FIFA men’s World Cup:



◎ 42Y 39D - Roger Milla in 1994

◉ 41Y 138D - Cristiano Ronaldo in 2026



The finest of wines. 🍷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yDiIDQUU0C — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Ez volt a portugál válogatott harmadik olyan meccse, amikor ötgólos vagy annál nagyobb különbséggel tudott nyerni – 2010-ben Észak-Koreát gyalulta le 7–0-ra, míg a 2022-es katari torna nyolcaddöntőjében Svájcot verte meg 6–1-re.

Üzbegisztán egyhuzamban az ötödik ázsiai vb-újonc, amely két vereséggel rajtol az első vb-jén: korábban Japán (1998), Kína (2002), Katar (2022) és Jordánia (2026) volt képes hasonló „teljesítményre”. (Forrás: Opta)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)

Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Félix (Trincao, 63.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – B. Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro

Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)