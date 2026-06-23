Ronaldo hatodik vb-jén volt eredményes, miközben harmadik leghosszabb válogatottbeli gólcsendje szakadt meg
Cristiano Ronaldo a mai meccset megelőzően tavaly októberben, a mieink elleni vb-selejtezőn volt legutóbb eredményes a portugál válogatottban, ez több mint nyolc hónapos szünetet jelent, egészen pontosan 252 napot. Ennél hosszabb kihagyást két gólja között legutóbb 2019 novembere és 2020 szeptembere között tartott, igaz, akkor a COVID-járvány miatt válogatott mérkőzéseket sem rendeztek. A leghosszabb gólcsendje két válogatottbeli gólja között 435 napig tartott CR-nek: 2009. február 11-én, a finnek elleni felkészülési meccsen volt eredményes, majd legközelebb 2010. június 21-én, a dél-afrikai vb-n Észak-Korea ellen szerzett gólt.
Ha már gólcsend: az üzbégek elleni mérkőzést megelőzően Ronaldo nagy tornán (Eb, vb – a szerk.) tízmeccses góltalansági szériában volt (egy gólpassz azért összejött neki). Ehhez képest az első 43, nagy tornán lejátszott meccsén 22 gól és nyolc gólpassz volt a mérlege.
A 41 éves portugál a 2006-os, a 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es után a 2026-os tornán is feliratkozott a góllövők közé. A keddi duplájával már tíz gólnál jár világbajnokságokon, ezzel ő a torna történetének legeredményesebb portugál játékosa – az eddigi csúcstartó Eusébio volt (1966 óta).
Ronaldónak ez volt a 24. világbajnoki meccse, amivel feljött a vonatkozó örökranglista harmadik helyére – csupán Lionel Messi (28) és Lothar Matthäus (25) áll előtte.
Az Al-Naszr légiósa a vb-történelem harmadik játékosa, aki az adott ország legfiatalabb, egyben legidősebb világbajnoki gólszerzője – Lionel Messi (Argentína), illetve Michael Laudrup (Dánia) után.
A létszámbővítés tekintetében ez nem meglepetés, de fontos mérföldkő: a portugál–üzbég meccs öt góljával már 137 gólt (45 meccsen) jegyezhettünk fel az idei vb csoportkörében, amivel az észak-amerikai torna minden idők leggólgazdagabb csoportkörét produkálta, megelőzve az eddigi csúcstartó 2014-es brazíliai tornát, amely 48 mérkőzésen 136 találatot hozott a csoportkörben.
Ronaldóhoz visszatérve, a veterán támadó a második 40 év feletti futballista, aki gólt tudott szerezni világbajnoki meccsen – előtte csak Roger Milla volt képes ilyesmire, a kameruni legenda 1994-ben 42 évesen és 39 naposan vette be az oroszok kapuját.
Ez volt a portugál válogatott harmadik olyan meccse, amikor ötgólos vagy annál nagyobb különbséggel tudott nyerni – 2010-ben Észak-Koreát gyalulta le 7–0-ra, míg a 2022-es katari torna nyolcaddöntőjében Svájcot verte meg 6–1-re.
Üzbegisztán egyhuzamban az ötödik ázsiai vb-újonc, amely két vereséggel rajtol az első vb-jén: korábban Japán (1998), Kína (2002), Katar (2022) és Jordánia (2026) volt képes hasonló „teljesítményre”. (Forrás: Opta)
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Félix (Trincao, 63.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – B. Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)