Nemzeti Sportrádió

Robertson: Ha legyőzzük Brazíliát, a szurkolóink elfogyasztanak majd pár sört

T. Z.T. Z.
2026.06.24. 12:56
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Brazília Andy Robertson Skócia
Andy Robertson szerint a skót válogatott híres szurkolóserege, a Tartan Army biztosan elfogyaszt majd néhány sört abban az esetben, ha a válogatott legyőzi Brazíliát csütörtökön a világbajnokságon.

Az ötszörös világbajnok elleni csütörtöki összecsapás előtt a skótok egyik legismertebb játékosa, Andy Robertson tartott sajtótájékoztatót, ahol méltatta a válogatott szurkolóseregét, a Tartan Armyt. Mint mondta: a fanatikusok már Bostonban is kiváló hangulatot teremtettek, s biztos benne, hogy nem lesz ez másképp Miamiban sem, a brazilok elleni meccs napján. 

„Bárhová mennek, az emberek egyszerűen megszeretik őket. (…) Láthatták, hogy egész Boston mennyire szívébe zárta a szurkolóinkat. Szerintem sokan sajnálják, hogy már továbbálltak. Most Miamiba érkeztek, hogy hasonló hatást váltsanak ki, és úgy gondolom, amennyiben holnap este sikerül legyőznünk Brazíliát, biztos vagyok benne, hogy a Tartan Army tagjai elfogyasztanak majd pár sört. Ebben egészen biztos vagyok” – fogalmazott.

 

 

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