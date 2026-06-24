Robertson: Ha legyőzzük Brazíliát, a szurkolóink elfogyasztanak majd pár sört

Az ötszörös világbajnok elleni csütörtöki összecsapás előtt a skótok egyik legismertebb játékosa, Andy Robertson tartott sajtótájékoztatót, ahol méltatta a válogatott szurkolóseregét, a Tartan Armyt. Mint mondta: a fanatikusok már Bostonban is kiváló hangulatot teremtettek, s biztos benne, hogy nem lesz ez másképp Miamiban sem, a brazilok elleni meccs napján.

„Bárhová mennek, az emberek egyszerűen megszeretik őket. (…) Láthatták, hogy egész Boston mennyire szívébe zárta a szurkolóinkat. Szerintem sokan sajnálják, hogy már továbbálltak. Most Miamiba érkeztek, hogy hasonló hatást váltsanak ki, és úgy gondolom, amennyiben holnap este sikerül legyőznünk Brazíliát, biztos vagyok benne, hogy a Tartan Army tagjai elfogyasztanak majd pár sört. Ebben egészen biztos vagyok” – fogalmazott.