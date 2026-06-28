Portugália nem tudta megverni Kolumbiát, Horvátországgal találkozik a legjobb 32 között

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

K-CSOPORT

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA 0–0

Miami, Miami Stadion, 64 478 néző. Vezette: Alireza Faghani (ausztrál)

KOLUMBIA: C. Vargas – S. Arias (D. Munoz, 87.), D. Sánchez, Lucumí, Machado – Lerma (Ríos, 60.), Puerta – J. Arias (Castano, 76.), J. Rodríguez (Quintero, 76.), L. Díaz – J. Córdoba (L. Suárez, 60.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (Dalot, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes (M. Nunes, 90+3.) – Vitinha (S. Costa, 70.), R. Neves (J. Neves, a szünetben) – Neto, B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 70.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

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ÖSSZEFOGLALÓ

Portugáliának „élet-halál harc” volt az utolsó, Kolumbia elleni meccs, legalábbis a várható ágrajz szerint, ez mégsem látszott a mérkőzésen.

A Kongóval ikszelő, Üzbegisztánt megverő portugálok már az első félidőben sem tudtak veszélyesebb lehetőségeket kialakítani, mint a kolumbiaiak, a szünetben utóbbi zárt magasabb xG-vel (0.52 vs. 0.89), illetve hárommal több lövéssel, de gól nem született.

A folytatás során ugyan cserélt Roberto Martínez, de Portugália a második félidőben még gyengébben játszott, nem tudott komoly ziccert kialakítani, míg Kolumbia annak ellenére támadott, hogy tudta, az iksz is jó neki a csoportelsőséghez.

A hajrában Kolumbia vezetést is szerzett Dávinson Sánchez révén, de utólag érvénytelenítették les miatt (centiken múlt). A portugálok a végén sem erőltették a támadásokat, passzolgatás közben érte őket a hármas spíszó. 0–0

Cristiano Ronaldo összesen három lövésig jutott, de ebből csak egy találta el a kaput, kettő a blokkban elakadt (0.17-es xG).

Kolumbia tehát megnyerte a csoportot, s Ghánával játszik, míg Portugáliára a horvátok várnak, s ha sikerül is megoldani, a nyolcaddöntőben Spanyolország jöhet. A portugál–argentin csata így nem jöhet össze, legfeljebb a döntőben.

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A K-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Kolumbia 3 2 1 – 4–1 +3 7 2. Portugália 3 1 2 – 6–1 +5 5 3. Kongói DK 3 1 1 1 4–3 +1 4 4. Üzbegisztán 3 – – 3 2–11 –9 0

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)