Nemzeti Sportrádió

Pelé vb-győztes mezére lehet licitálni

2026.06.26. 13:14
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Hétfőtől július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt.

A Sotheby's aukciós ház vezetése a most zajló vb-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár, az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet. Az 1958-as svédországi világbajnokság 5:2-re megnyert döntőjében Pelé két gólt is szerzett a házigazdák válogatottja ellen, az akkor 17 éves Fekete Gyöngyszemnek ez volt az első a három vb-címe közül.

Az aukciós statisztikák szerint a kiemelkedő futballrelikviákból az eddigi – 9,3 millió dolláros – rekordáron Diego Maradonának az a meze kelt el 2022-ben, amelyben az argentin fenomén két gólt – egyet kézzel – szerzett az angolok ellen az 1986-os világbajnokságon.

 

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