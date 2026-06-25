Ochoa megelőzte Rafa Márquezt, Mexikó 12 éve remek első félidőket játszik

Guillermo 40 évesen és 346 naposan minden idők legidősebb mexikói játékosa lett, aki pályára lépett egy világbajnokságon. Az előző rekorder Rafa Márquez volt, aki 2018-ban 39 évesen és 139 naposan jutott szóhoz a brazilok ellen.

40 - Guillermo Ochoa es el jugador de más edad en aparecer con México en un partido de la Copa del Mundo de la FIFA, con 40 años y 346 días, superando a Rafa Márquez contra Brasil en 2018 (39 años y 139 días).



Memo. pic.twitter.com/ojgywVPM8X — OptaJorge (@OptaJorge) June 25, 2026

Mexikó már zsinórban 14 meccs óta nem kap gólt az adott világbajnoki meccs első félidejében, a jelenlegi széria 2014 óta tart. Ennél hosszabb szériára csak Anglia volt képes, az egyszeres világbajnok 1982 és 1998 között 19 meccs első félidejében nem kapott gólt.

14 - México no concedió en la primera mitad de sus últimos 14 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, una racha que se inició en 2014. La única racha más larga fue de 19 primeras mitades consecutivas sin encajar un gol por parte de Inglaterra entre 1982 y 1998. Seguridad. pic.twitter.com/oeckQlWhb1 — OptaJorge (@OptaJorge) June 25, 2026

Gilberto Mora 17 évesn és 253 naposan 1954 óta a legfiatalabb mexikói, aki kezdőként jutott szóhoz egy világbajnoki meccsen. A Tijuana játékosa továbbá 2002 óta a legfiatalabb olyan futballista, aki kezdőként léphetett pályára vb-meccsen. A japán-dél-koreai tornán a nigériai Femi Opabunmi 17 évesen és 101 naposan lépett pályára Anglia ellen.

17 - Con 17 años y 253 días, Gilberto Mora es el titular más joven de México en un partido de la Copa Mundial de la FIFA desde al menos 1954 y el más joven en titularizar en el torneo desde Femi Opabunmi (17a 101d) con Nigeria contra Inglaterra en 2002.



Promesa. pic.twitter.com/dtQzAXbyT8 — OptaJorge (@OptaJorge) June 25, 2026

A mexikói válogatott kezdőcsapatának átlagéletkora 27 év és 38 nap volt a csehek ellen – ez a 2006-os torna óta a legfiatalabb mexikói együttes, a németországi vb-n egy 26 év, 341 napos átlagéletkorú együttes lépett pályára a portugálok ellen.

27a 38d - El once inicial de México ante Chequia tiene una media de 27 años y 38 días, la más baja en Copas del Mundo de la FIFA desde 2006, cuando alineó ante Portugal en 2006 con 26 años y 341 días de media.



Oportunidad. pic.twitter.com/1ZYSS91osn — OptaJorge (@OptaJorge) June 25, 2026

A mexikói válogatott legutóbbi 12 világbajnoki gólját 11 különböző játékos szerezte.

11 - Los últimos 12 goles de México 🇲🇽 en la Copa Mundial de la FIFA han sido anotados por 11 jugadores

diferentes. Equipo. pic.twitter.com/EuFexLQmzc — OptaJorge (@OptaJorge) June 25, 2026

Álvaro Fidalgo mindössze a hatodik mexikói, aki csereként szerzett gólt egy világbajnoki meccsen – Javier Hernández 2014-es, horvátok elleni gólja óta pedig az első. Fidalgo ráadásul először volt eredményes csereként hazája válogatottjában.

Guillermo Ochoa (akiről korábban már szó volt) a hetedik 40 év fölötti játékos, aki pályára lépett az idei világbajnokságon.

Mateo Chávez 22 évesen és 41 naposan lett Mexikó legfiatalabb világbajnoki gólszerzője 2010 óta – akkor Javier Hernández volt az, aki 22 évesen és 26 naposan talált be.

Julián Quinones is Javier Hernández nyomdokaiba lép: a 29 éves támadó „Chicharito” óta az első mexikói, aki egynél több gólt szerez mexikói színekben egy vb-n (a korábbi kiváló csatár ugyancsak két gólig jutott).

1986 óta először fordult elő, hogy Mexikó sorozatban három világbajnoki meccsen nem kapott gólt. Ennél hosszabb szériára csak 1966-ban és 1970-ben volt képes az El Tri, akkor zsinórban négy meccsen maradt érintetlen a mexikói háló.

Csehországgal másodszor fordul elő, hogy kettőnél kevesebb ponttal esik ki egy világbajnokságról – erre korábban 1970-ben volt példa, amikor még Csehszlovákiaként még pontot sem szerzett az európai csapat, ugyancsak Mexikóban.

Mexikó története során először zárta hibátlan mérleggel az adott világbajnokság csoportkörét, míg korábban csak 1970-ben volt példa, hogy (ugyancsak rendezőként) kapott gól nélkül hozza a csoportkört mérkőzéseit. (Forrás: Opta)