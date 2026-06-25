Ochoa megelőzte Rafa Márquezt, Mexikó 12 éve remek első félidőket játszik
Guillermo 40 évesen és 346 naposan minden idők legidősebb mexikói játékosa lett, aki pályára lépett egy világbajnokságon. Az előző rekorder Rafa Márquez volt, aki 2018-ban 39 évesen és 139 naposan jutott szóhoz a brazilok ellen.
Mexikó már zsinórban 14 meccs óta nem kap gólt az adott világbajnoki meccs első félidejében, a jelenlegi széria 2014 óta tart. Ennél hosszabb szériára csak Anglia volt képes, az egyszeres világbajnok 1982 és 1998 között 19 meccs első félidejében nem kapott gólt.
Gilberto Mora 17 évesn és 253 naposan 1954 óta a legfiatalabb mexikói, aki kezdőként jutott szóhoz egy világbajnoki meccsen. A Tijuana játékosa továbbá 2002 óta a legfiatalabb olyan futballista, aki kezdőként léphetett pályára vb-meccsen. A japán-dél-koreai tornán a nigériai Femi Opabunmi 17 évesen és 101 naposan lépett pályára Anglia ellen.
A mexikói válogatott kezdőcsapatának átlagéletkora 27 év és 38 nap volt a csehek ellen – ez a 2006-os torna óta a legfiatalabb mexikói együttes, a németországi vb-n egy 26 év, 341 napos átlagéletkorú együttes lépett pályára a portugálok ellen.
A mexikói válogatott legutóbbi 12 világbajnoki gólját 11 különböző játékos szerezte.
Álvaro Fidalgo mindössze a hatodik mexikói, aki csereként szerzett gólt egy világbajnoki meccsen – Javier Hernández 2014-es, horvátok elleni gólja óta pedig az első. Fidalgo ráadásul először volt eredményes csereként hazája válogatottjában.
Guillermo Ochoa (akiről korábban már szó volt) a hetedik 40 év fölötti játékos, aki pályára lépett az idei világbajnokságon.
Mateo Chávez 22 évesen és 41 naposan lett Mexikó legfiatalabb világbajnoki gólszerzője 2010 óta – akkor Javier Hernández volt az, aki 22 évesen és 26 naposan talált be.
Julián Quinones is Javier Hernández nyomdokaiba lép: a 29 éves támadó „Chicharito” óta az első mexikói, aki egynél több gólt szerez mexikói színekben egy vb-n (a korábbi kiváló csatár ugyancsak két gólig jutott).
1986 óta először fordult elő, hogy Mexikó sorozatban három világbajnoki meccsen nem kapott gólt. Ennél hosszabb szériára csak 1966-ban és 1970-ben volt képes az El Tri, akkor zsinórban négy meccsen maradt érintetlen a mexikói háló.
Csehországgal másodszor fordul elő, hogy kettőnél kevesebb ponttal esik ki egy világbajnokságról – erre korábban 1970-ben volt példa, amikor még Csehszlovákiaként még pontot sem szerzett az európai csapat, ugyancsak Mexikóban.
Mexikó története során először zárta hibátlan mérleggel az adott világbajnokság csoportkörét, míg korábban csak 1970-ben volt példa, hogy (ugyancsak rendezőként) kapott gól nélkül hozza a csoportkört mérkőzéseit. (Forrás: Opta)