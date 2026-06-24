Nincs tiltás a curacaói keretnél: irány a család!

Boldogok lehetnek a curacaói futballisták. A Marca beszámolója szerint a játékosok zöld utat kaptak a szakmai stábtól és az orvosoktól, hogy a párjaikkal és a családjukkal együtt legyenek a szállásukon, s az ilyenkor szokásos tiltások alól is mentesítették őket. A szövetségi kapitány, Dick Advocaat nem szab gátat a labdarúgók boldogságának. Kérdés, beválik-e a módszer, mindenesetre a Németország elleni 7–1-es vereség után a vb-újonc 0–0-t játszott Ecuadorral, úgyhogy a szabadnap minden szempontból bevált.