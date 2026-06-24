Nemzeti Sportrádió

Nincs tiltás a curacaói keretnél: irány a család!

S. Á.S. Á.
2026.06.24. 15:47
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Livano Comenencia (8) és Sontje Hansen (12) a sok futást könnyű lazítással kompenzálta a pihenőnapon (Fotó: AFP)
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Boldogok lehetnek a curacaói futballisták. A Marca beszámolója szerint a játékosok zöld utat kaptak a szakmai stábtól és az orvosoktól, hogy a párjaikkal és a családjukkal együtt legyenek a szállásukon, s az ilyenkor szokásos tiltások alól is mentesítették őket. A szövetségi kapitány, Dick Advocaat nem szab gátat a labdarúgók boldogságának. Kérdés, beválik-e a módszer, mindenesetre a Németország elleni 7–1-es vereség után a vb-újonc 0–0-t játszott Ecuadorral, úgyhogy a szabadnap minden szempontból bevált.

 

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