Neymar csak a kispadon a braziloknál, Clarke új belső védőt küld pályára a sorsdöntő meccsen
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
SKÓCIA–BRAZÍLIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami, Miami Stadion, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: César Ramos Palazuelos (mexikói)
SKÓCIA: Gunn – Patterson, McKenna, Hendry, Robertson – Doak, McLean, Ferguson, McGinn – McTominay – Shankland. Szövetségi kapitány: Steve Clarke
A kispadon: Kelly, Gordon (kapusok), Hickey, Hanley, Tierney, J. Souttar, Hyam, Ralston, Fletcher, Christie, Curtis, Dykes, Adams, Stewart, Hirst
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro, Paquetá – Rayan, Cunha, Vinícius Jr. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
A kispadon: Wewerton, Ederson (kapusok), Alex Sandro, Bremer, L. Pereira, Ibanez, Éderson, Fabinho, Danilo Santos, L. Henrique, Neymar, Endrick, Martinelli, Igor Thiago
MAROKKÓ–HAITI– élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Atlanta, Atlanta Stadion, 0 óra (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Danny Makkelie (holland)
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Halhal, Riad, Szalaz-Eddin – Sz. Amrabat, El-Ajnaui – B. Díaz, Szaibari, El-Hanusz – El-Kabi. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Mazraui, Szadan, El-Uahdi, Diop, Belammari, Buaddi, Talbi, Unahi, El-Murabet, Jasszin, Szbai, Rahimi, Aimaimuni
HAITI: Placide – Duverne, Adé, Delcroix, Expérience – Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Joseph. Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)
A kispadon: A. Pierre, Duverger (kapusok), Arcus, Thermoncy, Metusala, D. Lacroix, Sainté, Paugain, W. Pierre, Simon, Etienne Jr., Pierrot, Deedson, Fortune, Nazon