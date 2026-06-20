Nagelsmann ugyanazt a csapatot küldi fel Elefántcsontpart ellen, mint az első mérkőzésen
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Toronto, Toronto Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
A kispadon: Baumann, Nübel (kapusok), Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Ouédraogo, Leweling, Raum, Rüdiger, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo, Kossounou, Agbadou, Konan – A. Diallo, Kessié, Sangaré, Y. Diomandé – Bonny, Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
A kispadon: Lafont, M. Koné (kapusok), Adingra, Diakité, O. Diomandé, S. Fofana, Guessand, Guiagon, Ndicka, Opéri, Pépé, Seri, B. Touré, Wahi