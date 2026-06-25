Nemzeti Sportrádió

Mindössze két gól elég volt Dél-Afrikának a második hely megszerzéséhez az A-csoportban – statisztikák

V. J.V. J.
2026.06.25. 06:26
Dél-Korea sótlan játéka azt eredményezte, hogy a csehek Mexikó elleni veresége ellenére lemaradt a biztos továbbjutást érő 2. helyről (Fotó: Getty Images)
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Dél-Afrika 1–0-ra megverte Dél-Koreát a labdarúgó-világbajnokság A-csoportjában, ezzel a négyes második helyére ugrott és továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. Nézzük a találkozó legérdekesebb statisztikáit!

Dél-Afrika mindössze két gólt lőve szerezte meg a továbbjutását érő négy pontját a világbajnokságon – ez többek között hatékony védekezéséről árulkodik.

A Bafana Bafana úgy verte meg Dél-Koreát, hogy az Opta statisztikái alapján a mérkőzés egészét nézve mindössze 31.5%-ban birtokolta a labdát és ellenfeléhez képest több mint másfélszer veszített el a labdát a saját térfelén (39:23).

Az Opta számításai szerint Dél-Korea az első félidő első fél órájában produkált csak nagyobb xG-t, a várható gólok száma pedig a lefújáskor 1.10 volt Dél-Afrikának és 1.00 Dél-Koreának. A játékosok 89 párharcot vívtak meg egymással, ezek sikerességének aránya nagyjából azonos volt, 51.7:48.3% Dél-Korea javára. A légi párbajokban némileg jobbak voltak az ázsiaiak (55.6:44.4%)

Dél-Afrika több, 13 lövéssel próbálkozott lövéssel, mint 8-szor próbálkozó ellenfele – a kaput találó kísérletek aránya 4:3 volt. Mindkét csapat ugyanannyi alkalommal, ötször lőtt a tizenhatoson belülről, a koreaiak ezen próbálkozásai közül viszont több volt veszélyes.

A mérkőzés első negyedében egymást váltották azok az időszakok, amikor egyik vagy másik csapat intenzíven letámadta ellenfele kapuját. Az első ivószünetettől visszafogott időszak következett, egészen a 63. percben született gólig. A dél-afrikai vezető gól utáni néhány minutumot követően túlnyomórészt Dél-Korea volt veszélyesebb – egyenlítenie azonban nem sikerült.

(Forrás: Opta)

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