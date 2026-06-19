Milyen hőség? Inkább záporok!
Sokaknak a perzselő napsütés és a gatyarohasztó hőség jut eszébe Mexikóvárosról, a valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A több mint 2200 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő fővárosban a június és a július az esős időszak: a nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 Celsius-fok között alakul, délutánonként és esténként pedig rendszeresek a záporok, zivatarok.
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A közösségi élményt erősítette az is, hogy a szurkolók nemcsak a pályára figyeltek, hanem egymásra is: helyet csináltak a későn érkezőknek, segítettek a gyerekes családoknak.
A helyiek számára természetes, hogy a napos délelőttöket gyakran felhőszakadás követi. A világbajnokság első heteiben sem a hőség, hanem a szinte mindennapos eső jelentette a legnagyobb kihívást a szurkolóknak.
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