Milyen hőség? Inkább záporok!

Sokaknak a perzselő napsütés és a gatyarohasztó hőség jut eszébe Mexikóvárosról, a valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. A több mint 2200 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő fővárosban a június és a július az esős időszak: a nappali hőmérséklet jellemzően 22 és 26 Celsius-fok között alakul, délutánonként és esténként pedig rendszeresek a záporok, zivatarok.