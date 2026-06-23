Nemzeti Sportrádió

Megkövette Jérémy Dokut munkatársa érzéketlensége miatt a L'Équipe

V. H. L.V. H. L.
2026.06.23. 10:55
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Jérémy Doku (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 G-csoport Jérémy Doku Belgium
Bocsánatot kért Jérémy Dokutől munkatársa, France Pierron érzéketlensége miatt a neves francia sportlap, a L'Équipe, miután az újságíró azért kritizálta a a belga válogatott szélsőjét, mert hazautazott a világbajnokságról, hogy felesége, Shireen mellett legyen első gyermeke, Praise születésénél.

Bocsánatot kért a L'Équipe a belga válogatott támadójától, Jérémy Dokutől – adta hírül a Guardian. A francia sportlap újságírója, France Pierron korábban éles kritikával illette a Manchester City szélsőjét, aki kihagyta a csapat Irán elleni mérkőzését, hogy Angliába utazhasson, mert jelen akart lenni első gyermeke, Praise születésénél – a kisfiú hétfőn látta meg a napvilágot.

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Vb 2026: bocsánatot kért Dokutől a L'Équipe

A francia sportlap korábban kritizálta a belga játékost, mert elhagyta a csapatot, hogy ott lehessen első gyermeke születésénél.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 G-csoport Jérémy Doku Belgium
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