Megkövette Jérémy Dokut munkatársa érzéketlensége miatt a L'Équipe

Bocsánatot kért a L'Équipe a belga válogatott támadójától, Jérémy Dokutől – adta hírül a Guardian. A francia sportlap újságírója, France Pierron korábban éles kritikával illette a Manchester City szélsőjét, aki kihagyta a csapat Irán elleni mérkőzését, hogy Angliába utazhasson, mert jelen akart lenni első gyermeke, Praise születésénél – a kisfiú hétfőn látta meg a napvilágot.