Megkövette Jérémy Dokut munkatársa érzéketlensége miatt a L'Équipe
Bocsánatot kért Jérémy Dokutől munkatársa, France Pierron érzéketlensége miatt a neves francia sportlap, a L'Équipe, miután az újságíró azért kritizálta a a belga válogatott szélsőjét, mert hazautazott a világbajnokságról, hogy felesége, Shireen mellett legyen első gyermeke, Praise születésénél.
Bocsánatot kért a L'Équipe a belga válogatott támadójától, Jérémy Dokutől – adta hírül a Guardian. A francia sportlap újságírója, France Pierron korábban éles kritikával illette a Manchester City szélsőjét, aki kihagyta a csapat Irán elleni mérkőzését, hogy Angliába utazhasson, mert jelen akart lenni első gyermeke, Praise születésénél – a kisfiú hétfőn látta meg a napvilágot.
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