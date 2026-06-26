Nemzeti Sportrádió

Megdőlt a világbajnoki gólrekord; kikaptak a németek és az amerikaiak is – a 15. játéknap 16 gólja egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.26. 07:15
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Auston Trusty történelmi gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Hollandia Egyesült Államok foci vb 2026 gólvideó Svédország gólösszefoglaló Japán Németország Elefántcsontpart
Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban hat mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 15. játéknapon újabb három csoportban zárultak le a csoportkör küzdelmei. A hat meccs felén legalább három gól esett, de egy gól nélküli találkozó rontotta a gólátlagot. Törökország legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat, ráadásul azon a találkozón megdőlt a világbajnokságok gólrekordja is. Hollandia és Elefántcsontpart hozta a kötelezőt, Németország kikapott Ecuadortól, Svédország pedig nem bírt Japánnal. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója – íme!

CURACAO– ELEFÁNTCSONTPART 0–2

Videós összefoglaló itt!

ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1

Videós összefoglaló itt!

JAPÁN–SVÉDORSZÁG 1–1

Videós összefoglaló itt!

TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3

Videós összefoglaló itt!

PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0

Videós összefoglaló itt!

TÖRÖKORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 3–2

Videós összefoglaló itt!

 

Hollandia Egyesült Államok foci vb 2026 gólvideó Svédország gólösszefoglaló Japán Németország Elefántcsontpart
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