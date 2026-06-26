Megdőlt a világbajnoki gólrekord; kikaptak a németek és az amerikaiak is – a 15. játéknap 16 gólja egy helyen

Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban hat mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 15. játéknapon újabb három csoportban zárultak le a csoportkör küzdelmei. A hat meccs felén legalább három gól esett, de egy gól nélküli találkozó rontotta a gólátlagot. Törökország legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat, ráadásul azon a találkozón megdőlt a világbajnokságok gólrekordja is. Hollandia és Elefántcsontpart hozta a kötelezőt, Németország kikapott Ecuadortól, Svédország pedig nem bírt Japánnal. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója – íme!