Megdőlt a világbajnoki gólrekord; kikaptak a németek és az amerikaiak is – a 15. játéknap 16 gólja egy helyen
Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban hat mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 15. játéknapon újabb három csoportban zárultak le a csoportkör küzdelmei. A hat meccs felén legalább három gól esett, de egy gól nélküli találkozó rontotta a gólátlagot. Törökország legyőzte a társházigazda Egyesült Államokat, ráadásul azon a találkozón megdőlt a világbajnokságok gólrekordja is. Hollandia és Elefántcsontpart hozta a kötelezőt, Németország kikapott Ecuadortól, Svédország pedig nem bírt Japánnal. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a hat mérkőzés összefoglalója – íme!
CURACAO– ELEFÁNTCSONTPART 0–2
ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1
JAPÁN–SVÉDORSZÁG 1–1
TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3
PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0
TÖRÖKORSZÁG–EGYESÜLT ÁLLAMOK 3–2
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