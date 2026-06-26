Mbaye az ötödik legfiatalabb afrikai vb-kezdő – de ki emlékszik Femi Opabunmira?
A Paris Saint-Germain 18 éves játékosa az ötödik legfiatalabb afrikai játékos, aki helyet kap a kezdőcsapatban egy világbajnoki mérkőzésen.
Az első öt többi tagját szemlézve három jól ismert nevet láthatunk, de bevalljuk, az első helyezettnek utána kellett bogarásznunk, és tény: a 17 éves Femi Opabunmi valóban befért a nigériai válogatottba az angolok elleni, 0–0-ra végződő 2002-es csoportmeccsen.
Opabunmi szépen induló karrierje (ezüstérem és ezüstcipő a 2001-es U17-es vb-n) betegség miatt ért véget 2006-ban: a svájci Grasshoppersben és az izraeli Hapoel Beer-Sevában is megforduló, hatszoros válogatott szélső 2006-ban, 21 évesen szembetegsége miatt kénytelen volt visszavonulni – bal szemére teljesen elvesztette a látását.
A futballvilág eseményeit azért követi, a vb előtt például nagyon szépen beszélt a marokkóiak tinédzseréről, a 18 éves Ajjub Buaddiról, sok sikert kívánt neki a világbajnoki bemutatkozáshoz (jól is ment neki a brazilok ellen), egyúttal hosszú utat jósolt Marokkónak a tornán.