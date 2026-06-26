Nemzeti Sportrádió

Mbaye az ötödik legfiatalabb afrikai vb-kezdő – de ki emlékszik Femi Opabunmira?

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 20:20
Címkék
vb 2026 Femi Opabunmi Ibrahim Mbaye foci-vb 2026
Ibrahim Mbaye az első két világbajnoki csoportmérkőzésen csak csereként állt be a szenegáli labdarúgó-válogatottba, de jól teljesített – a franciáknak gólt is rúgott –, és ezúttal már ott van a kezdőcsapatban.

A Paris Saint-Germain 18 éves játékosa az ötödik legfiatalabb afrikai játékos, aki helyet kap a kezdőcsapatban egy világbajnoki mérkőzésen.

Az első öt többi tagját szemlézve három jól ismert nevet láthatunk, de bevalljuk, az első helyezettnek utána kellett bogarásznunk, és tény: a 17 éves Femi Opabunmi valóban befért a nigériai válogatottba az angolok elleni, 0–0-ra végződő 2002-es csoportmeccsen. 

Opabunmi szépen induló karrierje (ezüstérem és ezüstcipő a 2001-es U17-es vb-n) betegség miatt ért véget 2006-ban: a svájci Grasshoppersben és az izraeli Hapoel Beer-Sevában is megforduló, hatszoros válogatott szélső 2006-ban, 21 évesen szembetegsége miatt kénytelen volt visszavonulni – bal szemére teljesen elvesztette a látását.

A futballvilág eseményeit azért követi, a vb előtt például nagyon szépen beszélt a marokkóiak tinédzseréről, a 18 éves Ajjub Buaddiról, sok sikert kívánt neki a világbajnoki bemutatkozáshoz (jól is ment neki a brazilok ellen), egyúttal hosszú utat jósolt Marokkónak a tornán.

Femi Opabunmi és David Beckham azon a bizonyos 2002-es mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

 

 

vb 2026 Femi Opabunmi Ibrahim Mbaye foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

És ott a harmadik Dembélé-gól – ez ám az aranylabdás produkció!

Foci vb 2026
21 perce

Dembélé bevágta a másodikat is, de azonnal jött a szépítés

Foci vb 2026
34 perce

Villant a piros lap Torontóban: Irak emberhátrányba került

Foci vb 2026
39 perce

Máris vezet Franciaország és Szenegál

Foci vb 2026
47 perce

Kezdődik a ma esti meccsdömping – indulnak élő, szöveges közvetítéseink!

Foci vb 2026
58 perce

A FIFA nem engedélyezte a franciáknak a gyászkarszalagot

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Szenegál–Irak 1–0

Foci vb 2026
1 órája

Ha norvég meccs, akkor nem maradunk evezés nélkül

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik