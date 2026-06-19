Mauricio Pochettino: Fantasztikusak voltunk!

Az amerikaiak argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino érthetően nagyon boldogan és elégedetten állt a kamerák elé, rögtön a lefújás utáni percekben: „Fantasztikusak voltunk! Egyértelműen domináltunk a mérkőzésen, pedig egy nagyon kemény válogatott volt az ellenfelünk” – összegzett.

A szakember hozzátette: amikor megtörtént a csoportkör sorsolása, már tudta, hogy nagyon nehéz dolguk lesz, ehhez képest óriási eredménynek tartja, hogy két meccs után két győzelemmel áll a válogatottja.

„A srácok nagyon jól játszottak – tette hozzá Pochettino, aki ezután összehasonlította az amerikai és az argentin szurkolókat is. – Argentínának fantasztikus szurkolói vannak, de azt hiszem, az amerikaiak elérik a szintjüket.”

Az Egyesült Államok szövetségi kapitánya végül beszélt a sérülés miatt hiányzó Christian Pulisicről is: mint mondta bízik benne, hogy a következő meccsen már pályára léphet, azonban szavai szerint ha meg akarják nyerni a tornát, akkor a keret minden játékosára szükség van.

Tony Popovic, az ausztrál válogatott szövetségi kapitánya már jóval csalódottabban értékelt: „Úgy érzem, hogy nagyon nehéz lábakkal léptünk ma pályára. Ellenfelünk sokkal gyorsabb volt, megnyert minden párharcot. Két nagyon buta gólt kaptunk” – mondta.

A szakvezető ugyanakkor kiemelte csapata második félidei játékát, amelyből szerinte lehet építkezni: „A második félidőben mutatott reakciónk remek volt. A srácok bizonyították, hogy mennyire jók, egy félidőt azonban nem lehet ajándékozni az ellenfélnek. Minden egyes meccs más és más; most sok fáradt játékosunk volt fizikailag és mentálisan is. A második félidő azonban rendben volt.”

„Sok játékosunknak ez az első alkalom, hogy ilyet megtapasztalhat, ezért én sokkal inkább a reakciót nézem, semmint az eredményt. A második negyvenöt percben jók voltunk – fogalmazott, hozzátéve, hogy nem volt megelégedve a játékvezető teljesítményével. – Úgy érzem, nem ez volt a legjobb napja...”

Popovic azzal zárta szavait, hogy értékelni fogják a történteket és most már csak a Paraguay elleni mérkőzéssel szeretnének foglalkozni.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 2–0 (2–0)

Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Felix Zwayer (német)

Gólszerző: Burgess (11. – öngól), Freeman (43.)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson (Trusty, 80.) – Tillman, Adams – Dest (Scally, 80.), Pepi (S. Berhalter, 74.), Mc Kennie – Balogun (H. Wright, 90+6.) Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

AUSZTRÁLIA: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess (Geria, a szünetben), Bos – Leckie (Volpato, 61.), O'Neill, Okon-Engstler (Irvine, 78.), Velupillay (Metcalfe, a szünetben) – Touré (Irankunda, a szünetben) Szövetségi kapitány: Tony Popovic

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AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)

Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)

Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)

Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)

Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)

Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic