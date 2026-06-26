Marsch szerint Davies az egyenes kieséses szakaszban visszatérhet

Jesse Marsch, a kanadaiak amerikai szakvezetője elmondta, hogy Davies nemcsak a csapat kapitánya, hanem egyben a legjobb játékosuk is, akinek fizikai állapotából és játékintelligenciából fakadóan döntő hatása van az együttes teljesítményére, ráadásul a pályán és azon kívül is vezéregyéniség.

„Készen áll a játékra” – mondta kulcsemberéről, Marsch. Hozzátette: még nem tudja, hogy a kezdőcsapatba jelöli-e vagy sem.

Újságírók emlékeztették a trénert, hogy már a Svájc elleni, csoportelsőségről döntő szerdai találkozó előtt is hasonlókat mondott Davies állapotáról, mégsem lépett pályára. Marsch erre annyit válaszolt: mindezt csupán „elterelésként” használta, mert valójában a futballista akkor még nem volt játékra alkalmas állapotban.

A Bayern München 25 éves légiósa május elején, a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján szenvedett izomsérülést, azóta még nem tért vissza. A vb-n honfitársai nélküle harcolták ki a továbbjutást, bár azzal, hogy kikaptak a svájciaktól, három hazai meccs után a 32 között Vancouver helyett Los Angelesben találkoznak Dél-Afrikával.

Alphonso Davies 2017-ben mutatkozott be a kanadai válogatottban, amelyben 58 fellépésen 15 gólt szerzett, a közelmúltban többször sérüléssel küzdött, tavaly keresztszalag-szakadás miatt márciustól decemberig nem játszhatott.