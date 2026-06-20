Nemzeti Sportrádió

Marokkó legyőzte Skóciát, a csoport élére állt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.20. 01:59
Fotó: Getty Images
Címkék
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A marokkói labdarúgó-válogatott Iszmail Szaibari góljával 1–0-ra legyőzte Skóciát a vb C-csoportjának 2. fordulójában.

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