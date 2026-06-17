Már öt öngól született a világbajnokságon
A mai iraki és jordániai öngóllal már ötnél tartunk ezen a világbajnokságon, négy évvel ezelőtt összesen kettő ilyen született.
Eddig Paraguay (Damian Bobadilla az Egyesült Államok ellen), Svájc (Miro Muheim Katar ellen) és Egyiptom (Mohamed Hani Belgium ellen) hozott össze öngólt a vb-n, hozzájuk csatlakozott ma hajnalban Ajmen Husszein Norvégia és Jazan al-Arab Ausztria ellen.
A rekordtól még messze vagyunk, a 2018-as világbajnokságon 12 öngól esett.
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