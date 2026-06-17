Már öt öngól született a világbajnokságon

Eddig Paraguay (Damian Bobadilla az Egyesült Államok ellen), Svájc (Miro Muheim Katar ellen) és Egyiptom (Mohamed Hani Belgium ellen) hozott össze öngólt a vb-n, hozzájuk csatlakozott ma hajnalban Ajmen Husszein Norvégia és Jazan al-Arab Ausztria ellen.

Az egyiptomi Mohamed Hani a belga egyenlítő gólt szerezte (Fotó: Getty Images)

A rekordtól még messze vagyunk, a 2018-as világbajnokságon 12 öngól esett.