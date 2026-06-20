Nemzeti Sportrádió

Maguire kimaradt az angol keretből, mégis ott van New York-ban: Panini-matricát árul egy furgonból!

K. Zs.K. Zs.
2026.06.20. 12:46
Ez a kép nem friss, de Harry Maguire már tud nevetni Gary Lineker élcelődésén is (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam Panini foci-vb 2026 Harry Maguire
Harry Maguire nem került be az angol labdarúgó-válogatott világbajnoki keretébe, de átkelt az Atlanti-óceánon, és nem is tétlenkedik: a közösségi médiában köröző videó szerint Panini-matricákat árul New York-ban.

Fiatalok egy csoportja a New York-i Rockefeller Center közelében figyelt fel arra a furgonra, amelyben akkor éppen nem más, mint Harry Maguire árulta a Panini-matricákat.

A válogatottból kihagyott – és ezt nagy csalódással megélő – védő felkereste a tengerentúli Manchester United-drukkerek törzshelyét is a Times Square-en, és készségesen válaszolgatott a Long Acre Tavern vendégeinek kérdéseire.

S persze Maguire az angol válogatott szereplésének elemzéséből sem maradhat ki, tagja volt például az angol–horvát meccsen történteket szálazó hírességek csapatának a Netflix műsorában. A korábbi gólvágó, azóta népszerű elemzőként dolgozó Gary Lineker egy pillanatra kellemetlen helyzetbe is hozta, amikor azt feszegette, hogy a 4–2-re nyerő angolok olyan jól futballoztak, hogy a keretből kimaradó játékosok nem is nagyon hiányoznak – aztán nagy hahota közepette észbe kapott: „Egy kivétellel…!”

 

vb 2026 vb-hírfolyam Panini foci-vb 2026 Harry Maguire
Legfrissebb hírek

Neuer: Egyértelmű, hogy megnyerhetjük a vb-t, máskülönben nem lennék itt

Foci vb 2026
2 perce

Joshua Kimmich: Őrület Yan Diomande fejlődése

Foci vb 2026
34 perce

Brazília ismét Németország előtt a vb-gólok számában

Foci vb 2026
50 perce

Így állnak a rendezők csapatai két forduló után

Foci vb 2026
1 órája

„A hollandok még egyszer nem követhetnek el annyi hibát, mint Japán ellen”

Foci vb 2026
1 órája

Paraguay: „Akkor sem haltunk meg, amikor az emberek már eltemettek minket”

Foci vb 2026
1 órája

Fegyelmezett védők és veszélyes svéd csatárok várnak a hollandokra

Foci vb 2026
2 órája

Így vette át a meccs embere díjat a paraguayi gólszerző

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik