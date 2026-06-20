Maguire kimaradt az angol keretből, mégis ott van New York-ban: Panini-matricát árul egy furgonból!

Fiatalok egy csoportja a New York-i Rockefeller Center közelében figyelt fel arra a furgonra, amelyben akkor éppen nem más, mint Harry Maguire árulta a Panini-matricákat.

🤣 Exceptionnel Harry Maguire ! Non convoqué par Thomas Tuchel avec l'Angleterre pour disputer la Coupe du monde, le défenseur de Manchester United est tout de même venu à New York... où il vend des stickers Panini ! pic.twitter.com/jmvPYKFT6Y — RMC Sport (@RMCsport) June 20, 2026

A válogatottból kihagyott – és ezt nagy csalódással megélő – védő felkereste a tengerentúli Manchester United-drukkerek törzshelyét is a Times Square-en, és készségesen válaszolgatott a Long Acre Tavern vendégeinek kérdéseire.

S persze Maguire az angol válogatott szereplésének elemzéséből sem maradhat ki, tagja volt például az angol–horvát meccsen történteket szálazó hírességek csapatának a Netflix műsorában. A korábbi gólvágó, azóta népszerű elemzőként dolgozó Gary Lineker egy pillanatra kellemetlen helyzetbe is hozta, amikor azt feszegette, hogy a 4–2-re nyerő angolok olyan jól futballoztak, hogy a keretből kimaradó játékosok nem is nagyon hiányoznak – aztán nagy hahota közepette észbe kapott: „Egy kivétellel…!”