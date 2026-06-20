Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a női tőrcsapat

Egy évvel ezelőtt Genovában az ötödik helyen végzett a magyar női tőrcsapat, s ezt az eredményt itt, Antonyban megismételheti a négyes, bár nyilvánvalóan jobbat szerettek volna a lányok…

Ahhoz, hogy éremért vívhasson a Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású magyar kvartett, Ukrajnát kellett volna legyőzni az Eb negyeddöntőjében – nem sikerült, így a továbbiakban az 5–8. helyért folytathatja a csapat.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

TŐR, CSAPAT

NŐK

Negyeddöntő

Ukrajna–Magyarország 45:39 (Kondricz 0, Papp 0, Pásztor –6)