Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a női tőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Antony
2026.06.20. 13:15
null
Pásztor Flóra (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
vívó Eb vívó Európa-bajnokság tőrvívás
A Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű négyes a negyeddöntőben kikapott Ukrajnától a franciaországi Európa-bajnokságon.

Egy évvel ezelőtt Genovában az ötödik helyen végzett a magyar női tőrcsapat, s ezt az eredményt itt, Antonyban megismételheti a négyes, bár nyilvánvalóan jobbat szerettek volna a lányok…

Ahhoz, hogy éremért vívhasson a Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású magyar kvartett, Ukrajnát kellett volna legyőzni az Eb negyeddöntőjében – nem sikerült, így a továbbiakban az 5–8. helyért folytathatja a csapat. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
TŐR, CSAPAT
NŐK
Negyeddöntő
Ukrajna–Magyarország 45:39 (Kondricz 0, Papp 0, Pásztor –6)

 

vívó Eb vívó Európa-bajnokság tőrvívás
Legfrissebb hírek

Vívó Eb: négy között a férfi kardcsapat

Egyéb egyéni
39 perce

Siklósi Gergely: Árnyékai vagyunk önmagunknak

Egyéb egyéni
1 órája

Battai Sugár: Ebben sokkal több volt…

Egyéb egyéni
17 órája

Vívó Eb: Ismét negyedik lett a magyar női kardcsapat

Egyéb egyéni
18 órája

Vívó Eb: hetedik a férfi párbajtőrcsapat

Egyéb egyéni
21 órája

Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a férfi párbajtőrcsapat

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:41

Eb-bronzérmes a párbajtőröző Muhari Eszter

Egyéb egyéni
2026.06.18. 21:29

Vívó Eb: férfi tőrben nem lesz magyar érem

Egyéb egyéni
2026.06.18. 19:51
Ezek is érdekelhetik