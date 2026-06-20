Vívó Eb: nem jutott be a négy közé a női tőrcsapat
A Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összetételű négyes a negyeddöntőben kikapott Ukrajnától a franciaországi Európa-bajnokságon.
Egy évvel ezelőtt Genovában az ötödik helyen végzett a magyar női tőrcsapat, s ezt az eredményt itt, Antonyban megismételheti a négyes, bár nyilvánvalóan jobbat szerettek volna a lányok…
Ahhoz, hogy éremért vívhasson a Kollár Anna, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Pásztor Flóra összeállítású magyar kvartett, Ukrajnát kellett volna legyőzni az Eb negyeddöntőjében – nem sikerült, így a továbbiakban az 5–8. helyért folytathatja a csapat.
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
TŐR, CSAPAT
NŐK
Negyeddöntő
Ukrajna–Magyarország 45:39 (Kondricz 0, Papp 0, Pásztor –6)
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