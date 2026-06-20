A Veszprém lett a bajnok, a Budakalász adta a gólkirályt – a férfi kézilabda NB I idénye számokban

MIUTÁN A DÖNTŐ mindkét meccsét megnyerte a címvédő One Veszprém HC férfi kézilabdacsapata a rivális OTP Bank-Pick Szeged ellen, megszerezte története 30. bajnoki címét, ráadásul hibátlan teljesítménnyel. Az Építők duplázott, mivel visszahódította a Magyar Kupát is, ráadásul a Bajnokok Ligájában – akárcsak egy éve – ezúttal sem sokon múlott a négyes döntőbe jutás. Xavier Pascual vezetőedző nevét már szóba is hozták a német THW Kiel együttesével, de pénteken éppen a magyar klub hivatalos oldalán cáfolta ezeket a pletykákat.

Az idény egyik pozitív meglepetése a Tatabánya csapata volt, amely újra magabiztosan szerezte meg a bajnoki bronzérmet (egy ideig még az ezüstre is volt reális esélye), immáron Tóth Edmond vezetésével, ráadásul ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában és döntőt játszott a harmadik számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-kupában is. Az edző egyébként elismerte, hogy valóban felvetődött a neve a válogatott szakmai stábját illetően, miután a szövetségi kapitányi posztról június 16-án hivatalosan is távozott Chema Rodríguez.

Az FTC negyedik lett, de nem tudni, mire lesz képes a folytatásban, hiszen a klub anyagi helyzete alapvetően megváltozhat a következő idényre. Kiesett a Carbonex-Komló és a Budakalász együttese, a helyükre pedig az élvonalban már szereplő Dabas és Eger érkezik. Az NB I 2025–2026-os évadának gólkirálya Mátés István lett, az élvonalból kieső Budakalász irányító-átlövője 171 alkalommal talált be, 48 gólt hetesből szerzett.

A legtöbb hétméteres dobás (21) az FTC–Tatabánya találkozón volt, a legtöbb kiállítást (16) pedig a Gyöngyös–Csurgó összecsapáson ítélték meg a játékvezetők. Ezzel szemben egyáltalán nem volt kiállítás a NEKA–Veszprém bajnokin, itt dobták a legkevesebb hétméterest is, összesen kettőt.

További érdekesség, hogy egy mérkőzésen a legtöbb gólt (13) a PLER szlolvén balátlövője, Gregor Ocvirk (PLER) lőtte, a kapusok közül Ron Zaponsek (Csurgó) és Győri Kristóf (FTC) volt a legeredményesebb az idény során 11-11 találattal. A legkevesebb gól a PLER–Csurgó és a PLER–Szigetszentmiklós mérkőzéseken esett, mindkettő vége 22–20 lett. A legtöbb találatot ezzel szemben a 40–51-re végződő NEKA–Veszprém találkozó hozta. A legnagyobb hazai győzelem a Szeged–NEKA (42–17) összecsapáson született, míg a legnagyobb vendéggyőzelem a Gyöngyös–Veszprém (27–46) és a Budai Farkasok–Veszprém (26–45) találkozókon volt.

A GÓLLÖVŐLISTA ÉLMEZŐNYE

1. Mátés István (Budakalász, irányító) 280 lövés/171 gól (62%)

2. Gregor Ocvirk (PLER, szlovén, balátlövő) 229/160 (70%)

3. Domagoj Alilovic (Csurgó, horvát, irányító) 196/142 (73%)

4. Tim Rozman (Balatonfüred, szlovén, jobbátlövő) 203/124 (62%)

5. Hári Levente (Győr, balszélső)161/121 (76%)

A LEGTÖBBSZÖR KIÁLLÍTOTT ÍJÁTÉKOSOK

1. Borsos Tamás (Komló, balátlövő) 60 perc

2. Dávid Máté (Budakalász, beálló)54

3. Karai Miklós (FTC, beálló) 42

4. Hegedűs Márk (Gyöngyös, beálló)40

Tomislav Kusan (Győr, horvát, beálló)40

Turák Félix (Szigetszentmiklós, beálló)40

AKCIÓGÓLOK

1. Mátés István (Budakalász, irányító) 123

2. Tim Rozman (Balatonfüred, szlovén, jobbátlövő) 123

3. Imanol Garciandia (Szeged, spanyol, jobbátlövő) 118

4. Ivan Martinovic (Veszprém, horvát, jobbátlövő) 114

5. Győri Mátyás (FTC, irányító-balátlövő) 104

HÉTMÉTERESGÓLOK

1. Gregor Ocvirk (PLER, szlovén, balátlövő) 67

2. Domagoj Alilovic (Csurgó, horvát, irányító) 66

3. Hári Levente (Győr, balszélső) 66

4. Gulyás Gergő (Komló, irányító) 54

5. Mátés István (Budakalász,irányító) 48

A LEGTÖBB VÉDETT LÖVÉS

1. Pásztor Imre (ETO) 785 lövés/221 védés (28%)

2. Mikael Appelgren (Veszprém, svéd) 594/211 (36%)

3. Podoba János (NEKA) 673/202 (30%)

4. Bősz Dániel (PLER) 570/176 (31%)

5. Rodrigo Corrales (Veszprém, spanyol) 465/164 (35%)

A LEGTÖBB HÉTMÉTERESVÉDÉS

1. Székely Márton (Tatabánya) 22 védés

2. Rok Zaponsek (Csurgó, szlovén) 18

3. Pásztor Imre (Győr) 17

Podoba János (NEKA) 17

5. Mikael Appelgren (Veszprém, svéd) 14

Győri Kristóf (FTC) 14

Váczi Dániel (Csurgó) 14

Balogh Tibor (Budai Farkasok) 14

Alen Skledar (Gyöngyös, szlovén) 14

HÉTMÉTERESEK HATÉKONYSÁGA

1. Budakalász 96/76 (79%)

2. FTC 88/69 (78%)

3. Szigetszentmiklós126/95 (75%)

PLER 116/87 (75%)

Komló 134/100 (75%)

6. Tatabánya 128/95 (74%)

Veszprém 97/72 (74%)

Szeged 118/87 (74%)

9. Győr 124/91 (73%)

Balatonfüred 112/82 (73%)

NEKA 103/75 (73%)

12. Budai Farkasok 110/79 (72%)

13. Csurgó 151/107 (71%)

14. Gyöngyös 118/80 (68%)