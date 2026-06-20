Nemzeti Sportrádió

Paraguay: „Akkor sem haltunk meg, amikor az emberek már eltemettek minket”

P. K.P. K.
2026.06.20. 11:24
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Gustavo Alfaro (Fotó: AFP)
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A paraguayiak argentin szövetségi kapitánya, Gustavo Alfaro csapata szellemiségéről beszélt, miután emberhátrányban játszva is 1–0-ra győztek Törökország ellen a labdarúgó-vb csoportkörének 2. fordulójában.

 

„A világbajnokságon találkozhatunk jobb, magasabban rangsorolt csapatokkal, ezt tiszteletben tartjuk, de sosem fogjuk magunkat esélytelenebbnek vagy alárendeltnek érezni” – beszélt a paraguayi válogatott önbecsüléséről a dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Gustavo Alfaro az esélyesebbnek számító török válogatott elleni 1–0-s győzelem után.  

„Ez a siker nem a taktikáról vagy a stratégiáról szólt, hanem a játékosok szellemiségéről. Amikor vége lett a meccsnek, alig hittem el, hogy nyertünk” – válaszolt a szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón arra a kérdésre, minek köszönhető, hogy egy félidő emberhátrányban játszva is győzni tudtak. Majd arra is kitért, mit mondott játékosainak a találkozó után az öltözőben. 

„Azt mondtam nekik, hogy amikor egymás szemébe nézünk, az örömöt akarom látni, amihez nincs szükség szavakra. A harci szellemet akartam látni, hogy forr a vérük, mert ez mutatja, hogy akkor sem haltunk meg, amikor az emberek már eltemettek minket” – utalt arra a szakember, hogy az 1. fordulóban az amerikaiak elleni 4–1-es vereség után már sokan leírták a csapatát.   

 

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