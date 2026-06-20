Nem várhatnak tovább a gólszerzéssel az ecuadoriak

KANSAS CITYBEN JÁTSZIK Curacaóval magyar idő szerint vasárnap virradóra az ecuadori válogatott, és mivel mindkét csapat kikapott az első csoportmeccsén, a tét máris óriási. Mivel a torna előtt viszonylag sokra taksált Ecuador (második hely a dél-amerikai selejtezőben hárompontos levonás után) a 3. fordulóban Németországgal találkozik, minden túlzás nélkül kijelenthető: muszáj legyőznie Curacaót. Bár Elefántcsontpart ellen kialakított helyzeteket a csapat, kikapott 1–0-ra.

„Ha nem úgy kezdünk egy tornát, ahogyan szeretnénk, jön a szorongás – mondta Sebastián Beccacece, Ecuador szövetségi kapitánya a Reuters beszámolója szerint. – Most minden eddiginél több hitre és önbizalomra van szükségünk.”

A kapitány elsősorban jól védekező csapatot rakott össze, de most meg kell találni az utat az ellenfél kapujához is. A válogatott a 18 dél-amerikai selejtezőmérkőzésen összesen öt gólt kapott, a hátvédsor magját olyan sztárok alkotják, mint Willian Pacho (PSG) vagy Piero Hincapié (Arsenal), míg a Chelsea játékosa, Moisés Caicedo biztosítja az energiát a középpályán. Elöl azonban a felelősség nagy része továbbra is a veterán csatár, Enner Valencia vállán van, akiről a fiatal futballisták nem sietnek letépni a mezt. Ecuador kihívása egyértelműen abban rejlik, hogy megtalálja-e az egyensúlyt, és a jól begyakorolt csapatvédekezés mellett támadásban is előre lép-e.