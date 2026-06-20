Nemzeti Sportrádió

Nem várhatnak tovább a gólszerzéssel az ecuadoriak

B. Z.B. Z.
2026.06.20. 14:21
Enner Valencia (Fotó: Reuters)
Címkék
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A dél-amerikai selejtezőzóna második helyezettjeként a vb-re jutó ecuadoriak védelme továbbra is stabil, de Curacao ellen már az ellenfél kapuja előtt is mutatniuk kell valamit.
 

KANSAS CITYBEN JÁTSZIK Curacaóval magyar idő szerint vasárnap virradóra az ecuadori válogatott, és mivel mindkét csapat kikapott az első csoportmeccsén, a tét máris óriási. Mivel a torna előtt viszonylag sokra taksált Ecuador (második hely a dél-amerikai selejtezőben hárompontos levonás után) a 3. fordulóban Németországgal találkozik, minden túlzás nélkül kijelenthető: muszáj legyőznie Curacaót. Bár Elefántcsontpart ellen kialakított helyzeteket a csapat, kikapott 1–0-ra. 

„Ha nem úgy kezdünk egy tornát, ahogyan szeretnénk, jön a szorongás – mondta Sebastián Beccacece, Ecuador szövetségi kapitánya a Reuters beszámolója szerint. – Most minden eddiginél több hitre és önbizalomra van szükségünk.”

A kapitány elsősorban jól védekező csapatot rakott össze, de most meg kell találni az utat az ellenfél kapujához is. A válogatott a 18 dél-amerikai selejtezőmérkőzésen összesen öt gólt kapott, a hátvédsor magját olyan sztárok alkotják, mint Willian Pacho (PSG) vagy Piero Hincapié (Arsenal), míg a Chelsea játékosa, Moisés Caicedo biztosítja az energiát a középpályán. Elöl azonban a felelősség nagy része továbbra is a veterán csatár, Enner Valencia vállán van, akiről a fiatal futballisták nem sietnek letépni a mezt. Ecuador kihívása egyértelműen abban rejlik, hogy megtalálja-e az egyensúlyt, és a jól begyakorolt csapatvédekezés mellett támadásban is előre lép-e.

 

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