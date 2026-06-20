A Nyíregyháza szerződést hosszabbított Májer Milánnal

„Örülök, hogy a Szpari játékosa maradhatok. A tavasz nagyon jól sikerült a csapat számára, és ha szerződést szeretne hosszabbítani egy klub a játékossal, azt mindig örömmel kell fogadni. Az előző szezonban ősszel jól ment a játék, gólpasszt adtam, gólt rúgtam, szeretném ezt az egész évre kitolva megismételni. Nagyon jól érzem magam a klubnál, a társakkal nagyon jó a viszonyom, a szurkolók pedig nagyon elszántan támogatják a csapatot” – idézi a klubhonlap a jobb oldalon védőként és középpályásként is bevethető Májer Milánt, akit az előző idényben sérülés hátráltatott, ezért csak 11 bajnoki meccsen játszhatott.

Májer korábban a Honvéd, a Gyirmót, az ETO FC és a ZTE sorait erősítette, egy éve pedig a Kecskeméti TE-től érkezett a Szparihoz; eddigi 107 NB I-es mérkőzésén három gólt szerzett,