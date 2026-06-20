Nemzeti Sportrádió

Ha vb és június 20., akkor Kocsis-négyes, Joe Cole-bomba, CR-rekord

2026.06.20. 14:04
Gólörömből is megárt a sok – Joe Cole menekülőre fogta (Fotó: Getty Images)
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Ha szépségversenyt rendeznénk a június 20-i vb-gólok között, a svédek elleni 2006-os lövésével Joe Cole jó eséllyel pályázhatna a győzelemre. A nap gólkirálya azonban nem ő, hanem Kocsis Sándor: a magyar klasszis négyszer is beköszönt a nyugatnémeteknek a keserédes emlékeket is ébresztő 8:3-as csoportmeccsen 1954-ben. A németeknek háromgólosuk van Karl-Heinz Rummenigge személyében, aztán ezen a napon született meg Romário első vb-találata – mindezekről mozgóképen is megemlékezünk a világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunkban.

A vb-múltat napról napra felgöngyölítő, sok videót, korabeli újságcímlapot és fotót kínáló sorozatunk június 20-i epizódja ide kattintva olvasható el.

 

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