Ha vb és június 20., akkor Kocsis-négyes, Joe Cole-bomba, CR-rekord

Ha szépségversenyt rendeznénk a június 20-i vb-gólok között, a svédek elleni 2006-os lövésével Joe Cole jó eséllyel pályázhatna a győzelemre. A nap gólkirálya azonban nem ő, hanem Kocsis Sándor: a magyar klasszis négyszer is beköszönt a nyugatnémeteknek a keserédes emlékeket is ébresztő 8:3-as csoportmeccsen 1954-ben. A németeknek háromgólosuk van Karl-Heinz Rummenigge személyében, aztán ezen a napon született meg Romário első vb-találata – mindezekről mozgóképen is megemlékezünk a világbajnokságok történetét napról napra felelevenítő sorozatunkban.

A vb-múltat napról napra felgöngyölítő, sok videót, korabeli újságcímlapot és fotót kínáló sorozatunk június 20-i epizódja ide kattintva olvasható el.