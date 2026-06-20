Brazília ismét Németország előtt a vb-gólok számában

A C-csoportban elért, magyar idő szerint szombat hajnali siker nyomán a dél-amerikai országnak az eddigi világbajnokságokon termelt gólmennyisége 241-re hízott, így ismét az élre ugrott, megelőzve a 239 gólnál járó Németországot. Igaz, a német válogatott már szombaton (ma) visszaveheti az első helyet az Elefántcsontpart elleni találkozón. Ami a góltermelést illeti, a német csapat a csoportkör első fordulójában igencsak kitett magáért, hiszen múlt vasárnap 7–1-re verte meg Curacaót az E-csoportban.