Nemzeti Sportrádió

Brazília ismét Németország előtt a vb-gólok számában

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.06.20. 12:18
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AFPA Haiti elleni 3–0-val a brazilok ismét a németek elé kerültek a vb-gólok számában (Fotó: AFP)
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A Haiti elleni 3–0-s győzelmének köszönhetően Brazília visszavette az első helyet a labdarúgó-világbajnokságok legeredményesebb nemzeteinek örökranglistáján.

 

A  C-csoportban elért, magyar idő szerint szombat hajnali siker nyomán a dél-amerikai országnak az eddigi világbajnokságokon termelt gólmennyisége 241-re hízott, így ismét az élre ugrott, megelőzve a 239 gólnál járó Németországot. Igaz, a német válogatott már szombaton (ma) visszaveheti az első helyet az Elefántcsontpart elleni találkozón. Ami a góltermelést illeti, a német csapat a csoportkör első fordulójában igencsak kitett magáért, hiszen múlt vasárnap 7–1-re verte meg Curacaót az E-csoportban.

 

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