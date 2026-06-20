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Magabiztos brazil győzelem Haiti ellen
P. GY. B.
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2026.06.20. 04:31
Fotó: Getty Images
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Címkék
foci vb 2026
Brazília
vb 2026
vb-hírfolyam
Haiti
Brazília 3–0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.
Részletek itt!
foci vb 2026
Brazília
vb 2026
vb-hírfolyam
Haiti
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