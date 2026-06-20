Nemzeti Sportrádió

Magabiztos brazil győzelem Haiti ellen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.20. 04:31
Fotó: Getty Images
Címkék
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Brazília 3–0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

Részletek itt!

 

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