Madueke kezdő, Saka csak kispados az angoloknál, erős középpálya a horvátoknál – íme, a kezdőcsapatok
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, AT&T Stadion, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones, Konsa, O'Reilly – Rice, E. Anderson – Gordon, Bellingham, Madueke– Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
A kispadon: D. Henderson, Trafford (kapusok), Burn, Spence, Quansah, Guéhi, Eze, D. Henderson, Mainoo, Rogers, Saka, Toney, Rashford, Watkins
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic, Gvardiol – Stanisic, Modric, Sucic, Perisic – Pasalic, Baturina – Musa. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Kotarski, Pandur (kapusok), Caleta-Car, Pongracic, Erlic, Kovacic, Jakic, Sucic, Palasic, Moro, Vlasic, Fruk, Kramaric, Budimir, Matanovic