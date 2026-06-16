Nemzeti Sportrádió

Livramento kiesett az angol keretből, a Chelsea védője jött a helyére – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.16. 14:16
Címkék
foci vb 2026 Anglia Valentino Livramento Thomas Tuchel Trevoh Chalobah
Változás az angol labdarúgó-válogatott keretében a világbajnokságon: sérülés miatt Tino Livramento nem állhat a csapat rendelkezésére, helyette a Chelsea védője, Trevoh Chalobah került be.

A Daily Telegraph értesülése szerint az angol labdarúgó-válogatottban szereplő Tino Livramento térdszalagsérülést szenvedett, és várhatóan nem tud pályára lépni a világbajnokságon. A szövetségi kapitánynak,  Thomas Tuchelnek az első meccs előtt legkésőbb 24 órával van lehetősége még változtatni a kereten sérülés miatt. Az angolok magyar idő szerint szerdán 22 órakor játsszák első meccsüket a vb-n, az ellenfél Horvátország lesz.

Ha Livramento tényleg kiesik, akkor várhatóan Trevoh Chalobah, a Chelsea FC védője jöhet a helyére.

Tuchel annak ellenére részesítette előnyben Livramentót Trent Alexander-Arnolddal (Real Madrid) szemben a vb-keret kialakításánál, hogy a Newcastle United játékosa két hónapig combsérüléssel bajlódott az idény vége felé, és azt megelőzően is voltak gondok a lábával.

Frissítés (15:20):

Az angol szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy Tino Livramento sérülés miatt nem szerepelhet a világbajnokságon és hogy Trevoh Chalobah helyettesíti.

 

foci vb 2026 Anglia Valentino Livramento Thomas Tuchel Trevoh Chalobah
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