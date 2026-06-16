Livramento kiesett az angol keretből, a Chelsea védője jött a helyére – hivatalos

A Daily Telegraph értesülése szerint az angol labdarúgó-válogatottban szereplő Tino Livramento térdszalagsérülést szenvedett, és várhatóan nem tud pályára lépni a világbajnokságon. A szövetségi kapitánynak, Thomas Tuchelnek az első meccs előtt legkésőbb 24 órával van lehetősége még változtatni a kereten sérülés miatt. Az angolok magyar idő szerint szerdán 22 órakor játsszák első meccsüket a vb-n, az ellenfél Horvátország lesz.

Ha Livramento tényleg kiesik, akkor várhatóan Trevoh Chalobah, a Chelsea FC védője jöhet a helyére.

Tuchel annak ellenére részesítette előnyben Livramentót Trent Alexander-Arnolddal (Real Madrid) szemben a vb-keret kialakításánál, hogy a Newcastle United játékosa két hónapig combsérüléssel bajlódott az idény vége felé, és azt megelőzően is voltak gondok a lábával.

Frissítés (15:20):

Az angol szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy Tino Livramento sérülés miatt nem szerepelhet a világbajnokságon és hogy Trevoh Chalobah helyettesíti.