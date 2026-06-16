Laros Duarte reálisnak tartja a Zöld-foki-szigetek továbbjutását
Laros Duarte, a Puskás Akadémia FC zöld-foki-szigeteki játékosa úgy érzi, reálissá vált hazája számára a továbbjutás a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjából – a középpályás erről a Spanyolország ellen 0–0-ra végződött mérkőzést követően beszélt.
„Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat” – jelentette ki Laros Duarte az M4 Sport által közzétett interjúban.
„Nyugodtak és fegyelmezettek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek!” – tette hozzá.
A Zöld-foki-szigetek jövő hétfőn magyar idő szerint 0 órától Uruguay ellen folytatja a csoportkört, majd utána szombaton Szaúd-Arábia ellen hajnali 2-től lép pályára.
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