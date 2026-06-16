Laros Duarte reálisnak tartja a Zöld-foki-szigetek továbbjutását

„Innentől már reálisnak tartom a továbbjutást. Eddig is rendkívül magabiztosak voltunk, de egy ilyen küzdős mérkőzés után még jobban érezzük magunkat” – jelentette ki Laros Duarte az M4 Sport által közzétett interjúban.

„Nyugodtak és fegyelmezettek kell maradnunk. Itt az idő, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek!” – tette hozzá.

A Zöld-foki-szigetek jövő hétfőn magyar idő szerint 0 órától Uruguay ellen folytatja a csoportkört, majd utána szombaton Szaúd-Arábia ellen hajnali 2-től lép pályára.