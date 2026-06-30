Nemzeti Sportrádió

Koeman belenyúlt, elővette az ötvédős rendszert – íme, a holland–marokkói kezdőcsapatok!

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.30. 01:40
Fotó: Getty Images
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Már a legjobb 32 között összecsap egymással a futballnagyhatalomnak számító Hollandia és az előző vb-n negyedik Marokkó az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. Íme, a két kezdőcsapat!

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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 3.00: Hollandia–Marokkó, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Monterrey, Monterrey Stadion. Vezeti: W. Sampaio (brazil) 
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong – Summerville, Gakpo – Brobbey. Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
A kispad: Roefs (k), Flekken (k), Geertruida, Aké, Wieffer, Hato, De Roon, Kluivert, Til, Koopmeiners, Q. Timber, Weghorst, Depay, Lang, Reijnders, Malen 
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amrabat, Belammari, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szalah-Eddin, Szbai, Talbi, Jasszin

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok:  23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), 25 Jorrel Hato (Chelsea FC – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Noa Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)
Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)
Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

 

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