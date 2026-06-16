Nemzeti Sportrádió

Kisebb iráni vízumprobléma

R. P.R. P.
2026.06.16. 17:16
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Némi vízumproblémával néznek szembe az irániak a világbajnokság további részében – írta meg hírében az iráni hírügynökség, az IRNA. Legalábbis Mehdi Torabi, aki a keret többi tagjával ellentétében csak egy egyszeri belépésre jogosító engedélyt szerzett az Egyesült Államokba.

Irán legközelebb vasárnap lép pályára, Belgium ellen, Los Angelesben. Ha Torabinak nem sikerül elintéznie a belépési jogosultságot, akkor nem játszhat. Igaz, az első csoport meccsen, a 2–2-re végződő, Új-Zéland elleni találkozón nem játszott, így várhatóan nem éri nagy hátrány a csapatot, ha mégsem sikerül elintézni az engedélyt.

Bár az irániak első meccsét is Los Angelesben rendezték meg, Torabi nem maradhatott a városban – az egész csapatnak vissza kellett mennie a mexikói főhadiszállására –, mert az engedély csak 24 órára szólt.

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