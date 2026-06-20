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Kikapott Paraguaytól, ezzel biztos csoportnegyedikként kiesett Törökország
B. A. P.
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2026.06.20. 07:05
Nagyot küzd egymással Törökország és Paraguay (Fotó: Getty Images)
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Címkék
foci vb 2026
Törökország
Paraguay
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Paraguay emberhátrányban nyert, Törökország már nem juthat tovább a csoportból
Matías Galarza a világbajnokság leggyorsabb gólját szerezte, ez elég volt a győzelemhez.
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foci vb 2026
Törökország
Paraguay
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