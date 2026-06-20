Nemzeti Sportrádió

Kikapott Paraguaytól, ezzel biztos csoportnegyedikként kiesett Törökország

B. A. P.B. A. P.
2026.06.20. 07:05
Nagyot küzd egymással Törökország és Paraguay (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Törökország Paraguay
Foci vb 2026
1 órája

Paraguay emberhátrányban nyert, Törökország már nem juthat tovább a csoportból

Matías Galarza a világbajnokság leggyorsabb gólját szerezte, ez elég volt a győzelemhez.

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foci vb 2026 Törökország Paraguay
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