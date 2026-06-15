Nemzeti Sportrádió

Kétgólos döntetlennel záródott Belgium és Egyiptom összecsapása

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 23:01
Címkék
foci vb 2026 szuperfeed Egyiptom Belgium

 

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Foci vb 2026
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Nem szerzett gólt a születésnapján Szalah, Egyiptom ikszelt a belgákkal

A belgák és az észak-afrikaiak összecsapásán a mérkőzés első felében Egyiptomnak, a végén Belgiumnak volt több lehetősége.

 

 

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