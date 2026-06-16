Spanyol blama a Zöld-foki-szigetek ellen; Pre Johansson: Az ETO az utolsó klubom

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Felpezsdült az élet a futball-vb-n. Az Európa-bajnok spanyolok nem bírtak a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését szerző Zöld-foki-szigetek csapatával – amelyben kezdő volt a Puskás akadémia légiósa, Laros Duarte is. A favoritok közül bemutatkoznak a franciák és az argentinok, Messi a 200. válogatott meccsére készül – Borsos László pedig egy olyan mexikói városban járt, Cuernavacában, amelyet egyáltalán nem izgat a világbajnokság… Címlapsztori két, labdarúgó-vb nyolc oldalon.

Per Johansson szerint az ETO után más klubnál már nem fog dolgozni. A győri női kézilabdázók vezetőedzője Jakus Barnabásnak amolyan idényzáró nagyinterjút adott, amelyben részletesen beszélt a BL-döntős vereségről, a nyáron érkező újakról és a lehetséges jövőbeni triplázásról is.

Guzi Blanka a párizsi olimpián érezte magát. Mármint a hétvégi budapesti öttusa-világkupaversenyen, amelyet megnyert, hiszen egészen különleges élményt jelentett neki a mindent elsöprő szurkolás, és a tudat, hogy szinte mindenki ott van a lelátón, akit szeret és aki fontos neki. Szeleczki Róbert interjúja

Lewis Hamilton még nem álmodik a vb-címről. A Ferrarival Barcelonában az első versenyét megnyerő hétszeres F1-es világbajnokot persze az egekig magasztalja a média, Zsoldos Barna azt is megnézte, a folytatásban milyen esélyei lehetnek.

Burián Gergely lassan felfogja, hogy BL-győztes lett. A Barcelonetával mások mellett a Ferencváros előtt a legrangosabb férfi vízilabda klubtrófeát elnyerő magyar légiós elmondta, hogy nem érezték magukat különösebben esélyesnek, így aztán megélni és feldolgozni is nehezebb a sikert.

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