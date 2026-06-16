Nemzeti Sportrádió

Spanyol blama a Zöld-foki-szigetek ellen; Pre Johansson: Az ETO az utolsó klubom

L. P. I.L. P. I.
2026.06.16. 00:46
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat ajánló

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

Felpezsdült az élet a futball-vb-n. Az Európa-bajnok spanyolok nem bírtak a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését szerző Zöld-foki-szigetek csapatával – amelyben kezdő volt a Puskás akadémia légiósa, Laros Duarte is. A favoritok közül bemutatkoznak a franciák és az argentinok, Messi a 200. válogatott meccsére készül – Borsos László pedig egy olyan mexikói városban járt, Cuernavacában, amelyet egyáltalán nem izgat a világbajnokság… Címlapsztori két, labdarúgó-vb nyolc oldalon.

Per Johansson szerint az ETO után más klubnál már nem fog dolgozni. A győri női kézilabdázók vezetőedzője Jakus Barnabásnak amolyan idényzáró nagyinterjút adott, amelyben részletesen beszélt a BL-döntős vereségről, a nyáron érkező újakról és a lehetséges jövőbeni triplázásról is.

Guzi Blanka a párizsi olimpián érezte magát. Mármint a hétvégi budapesti öttusa-világkupaversenyen, amelyet megnyert, hiszen egészen különleges élményt jelentett neki a mindent elsöprő szurkolás, és a tudat, hogy szinte mindenki ott van a lelátón, akit szeret és aki fontos neki. Szeleczki Róbert interjúja

Lewis Hamilton még nem álmodik a vb-címről. A Ferrarival Barcelonában az első versenyét megnyerő hétszeres F1-es világbajnokot persze az egekig magasztalja a média, Zsoldos Barna azt is megnézte, a folytatásban milyen esélyei lehetnek.

Burián Gergely lassan felfogja, hogy BL-győztes lett. A Barcelonetával mások mellett a Ferencváros előtt a legrangosabb férfi vízilabda klubtrófeát elnyerő magyar légiós elmondta, hogy nem érezték magukat különösebben esélyesnek, így aztán megélni és feldolgozni is nehezebb a sikert.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

NS-ajánló NS-ajánlat ajánló
Legfrissebb hírek

Laros Duarte a spanyolok ellen készül; Hamilton első Ferrari-sikere

E-újság
Tegnap, 0:58

Exkluzív interjú Thomas Doll-lal; Bernd Storck a 10 éves osztrákverésről

E-újság
2026.06.13. 23:48

Leonardo: Minden brazil vágyik az újabb világbajnoki címre; Zalánki Gergő: Extra teljesítményre lesz szükségünk a Ferencváros ellen

E-újság
2026.06.13. 00:05

Telt ház, gólok, piros lapok és sima mexikói győzelem a vb nyitányán; Lamine Yamal a kiszámíthatatlanságot és a ragyogást hozza el a tornára

E-újság
2026.06.11. 23:31

Kezdődik a vb! – kitölthető poszter a Nemzeti Sportban; Schäfer: Ez életem legszebb gólja

E-újság
2026.06.10. 23:50

Nuno Campos a portugálok vb-esélyéről; Kolbenheyer Zsuzsanna a hazai hokisokat támogató döntésről

E-újság
2026.06.09. 23:50

Angyal Dániel: Szeretnénk maradandót alkotni; a Metz ellen már nem fért bele a hiba a Győrnek

E-újság
2026.06.08. 23:50

Lett magyar győztes a női kézi BL-ben, de nem a Győrből; Sallai és Kerkez nélkül lépünk pályára Debrecenben

E-újság
2026.06.07. 23:42
Ezek is érdekelhetik