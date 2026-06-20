Nemzeti Sportrádió

Két gól az első két percben, Brazília hármat vágott – a kilencedik játéknap 7 gólja egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.06.20. 08:56
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Matheus Cunha (balra) duplázott (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Brazília videó vb-hírfolyam Skócia Marokkó Paraguay
Magyar idő szerint péntek este, szombat hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a kilencedik játéknap gólátlaga messze eltért a tornán eddig látottaktól, mindössze hét gól esett, ebből hármat Brazília, kettőt Egyesült Államok szerzett, míg Paraguay és Marokkó egyet. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 2–0

Videós összefoglaló itt!

SKÓCIA–MAROKKÓ 0–1

Videós összefoglaló itt!

BRAZÍLIA–HAITI 3–0

Videós összefoglaló itt!

TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1

Videós összefoglaló itt!

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Brazília videó vb-hírfolyam Skócia Marokkó Paraguay
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