Két gól az első két percben, Brazília hármat vágott – a kilencedik játéknap 7 gólja egy helyen

Magyar idő szerint péntek este, szombat hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a kilencedik játéknap gólátlaga messze eltért a tornán eddig látottaktól, mindössze hét gól esett, ebből hármat Brazília, kettőt Egyesült Államok szerzett, míg Paraguay és Marokkó egyet. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!