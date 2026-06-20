Két gól az első két percben, Brazília hármat vágott – a kilencedik játéknap 7 gólja egy helyen
Magyar idő szerint péntek este, szombat hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a kilencedik játéknap gólátlaga messze eltért a tornán eddig látottaktól, mindössze hét gól esett, ebből hármat Brazília, kettőt Egyesült Államok szerzett, míg Paraguay és Marokkó egyet. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!
EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 2–0
SKÓCIA–MAROKKÓ 0–1
BRAZÍLIA–HAITI 3–0
TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1
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