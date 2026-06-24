Kanada a harmadik csoportmeccsét a harmadik színben játssza – a B-csoport mai mezei
A jégkorongban csúcsrangadónak számít, de a futball-vb-n is a csoportelsőség lesz a tét Svájc és Kanada mérkőzésén, amelyen az európai csapat első számú, azaz piros felszerelésében játszik, míg a társházigazda a piros és fekete felsője után a fehéret is megmutatja közönségének. A csoport másik meccsén Bosznia-Hercegovina először lép pályára a kék mezében ezen a tornán.
21.00: Svájc–Kanada
21.00: Bosznia-Hercegovina–Katar
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