Joseph a pályán, bemutatkozik az NB I

Továbbra is a skótok vezetnek 1–0-ra, amikor a 75. percben csereként beállt Lenny Joseph a Ferencváros 25 éves támadója Wilson Isidor helyére állt be. Rajta kívül a Puskás Akadémia Zöld-foki szigeteki középpályása, Laros Duarte és az ETO algériai csatára Nadir Benbuali képviselheti még az NB I-et a vb-n.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)

Gólszerző: McGinn (28.) ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!