Nemzeti Sportrádió

Joseph a pályán, bemutatkozik az NB I

H. Á.H. Á.
2026.06.14. 04:48
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Lenny Joseph vb-hírfolyam
Továbbra is a skótok vezetnek 1–0-ra, amikor a 75. percben csereként beállt Lenny Joseph a Ferencváros 25 éves támadója Wilson Isidor helyére állt be. Rajta kívül a Puskás Akadémia Zöld-foki szigeteki középpályása, Laros Duarte és az ETO algériai csatára Nadir Benbuali képviselheti még az NB I-et a vb-n.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)
Gólszerző: McGinn (28.)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

 

foci vb 2026 vb 2026 Lenny Joseph vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Vége, nyertek a skótok!

Foci vb 2026
37 perce

McGinn gólja döntött Bostonban, 36 év után nyert világbajnoki meccset Skócia

Foci vb 2026
42 perce

Arda Güler ott van, Kenan Yildiz viszont kimaradt az ausztrálok elleni török támadósorból – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
48 perce

Vonulnak a törökök is

Foci vb 2026
1 órája

Már hangolnak az ausztrál drukkerek a törökök elleni meccsre Vancouverben

Foci vb 2026
1 órája

Szünetben vezetnek a skótok

Foci vb 2026
1 órája

Guadalajarában szenzáció lett Szonékból, akik nem szeretik a koriandert

Foci vb 2026
1 órája

McGinn megpattanó lövésével vezetnek a skótok! – videó

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik