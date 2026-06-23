Jordánia királya a lelátón, a herceg az öltözőben – fotó, videó

Jordánia királya, II. Abdullah a lelátóról figyelte a királyság válogatottját az Algéria elleni vb-meccsen.

Jordan's King Abdullah II waved at the crowd as he supported his team from the stand during their game against Algeria pic.twitter.com/kSHXV0nqGn — The National (@TheNationalNews) June 23, 2026

His Majesty King Abdullah and HRH Crown Prince Hussein arrive at the San Francisco Bay Area Stadium to attend the national football team’s match against Algeria in the 2026 (Photos courtesy of Royal Court) pic.twitter.com/9mF0vGTp1B — The Jordan Times (@jordantimes) June 23, 2026

A király fia, Husszein bin Abdullah koronaherceg pedig a csapatot is meglátoigatta a lefújás után az öltözőben. Erről beszélt a mérkőzést kvetően Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami, aki elmondta, hogy a herceg gratulált a csapat teljesítményéhez.

Husszein bin Abdullah koronaherceg vigsztalta a meccs után Jordánia válogatottját (Fotó: x.com)

„Egy vereség mindig negatív érzéseket kelt az emberben, a játékosok érthetően nem voltak a legjobb lelkiállapotban, de a herceg szavai felfrissítették a lelküket. Az Argentína elleni mérkőzés egy lehetőség a számunkra, hogy jól teljesítsünk és méltó nyomot hagyjunk a jordániai futballról” – foaglmazott a szakember.