Nemzeti Sportrádió

Jordánia királya a lelátón, a herceg az öltözőben – fotó, videó

P. K.P. K.
2026.06.23. 09:55
Címkék
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Jordánia királya, II. Abdullah a lelátóról figyelte a királyság válogatottját az Algéria elleni vb-meccsen.

A király fia, Husszein bin Abdullah koronaherceg pedig a csapatot is meglátoigatta a lefújás után az öltözőben. Erről beszélt a mérkőzést kvetően Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami, aki elmondta, hogy a herceg gratulált a csapat teljesítményéhez.

Husszein bin Abdullah koronaherceg vigsztalta a meccs után Jordánia válogatottját (Fotó: x.com)

„Egy vereség mindig negatív érzéseket kelt az emberben, a játékosok érthetően nem voltak a legjobb lelkiállapotban, de a herceg szavai felfrissítették a lelküket. Az Argentína elleni mérkőzés egy lehetőség a számunkra, hogy jól teljesítsünk és méltó nyomot hagyjunk a jordániai futballról” – foaglmazott a szakember.

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A koronaherceg is bement az öltözőbe az Algéria elleni 2–1-es vereség után.

 

 

 

 

  

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