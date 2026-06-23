Jordánia királya a lelátón, a herceg az öltözőben – fotó, videó
Jordánia királya, II. Abdullah a lelátóról figyelte a királyság válogatottját az Algéria elleni vb-meccsen.
A király fia, Husszein bin Abdullah koronaherceg pedig a csapatot is meglátoigatta a lefújás után az öltözőben. Erről beszélt a mérkőzést kvetően Jordánia szövetségi kapitánya, Dzsamal Szellami, aki elmondta, hogy a herceg gratulált a csapat teljesítményéhez.
„Egy vereség mindig negatív érzéseket kelt az emberben, a játékosok érthetően nem voltak a legjobb lelkiállapotban, de a herceg szavai felfrissítették a lelküket. Az Argentína elleni mérkőzés egy lehetőség a számunkra, hogy jól teljesítsünk és méltó nyomot hagyjunk a jordániai futballról” – foaglmazott a szakember.
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