„Nem tudom, hogy a valódi arcunkat mutattuk-e, de jobb meccset játszottunk, mint Argentína ellen. Gólt kaptunk, de megvolt bennünk a mentális erő, és fokozatosan erősödünk. Ez a mérkőzés nagyon sokat fog jelenteni nekünk” – nyilatkozta a Marseille csatára, Amine Guiri, akinek a 82. percben szerzett góljával fordított Algéria Jordánia ellen.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab (O. al-Fahuri, 76.), Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, al-Rasdan, al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 85.) – al-Mardi, Olvan (Sararh, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami

ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 86.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

Gólszerző: al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)