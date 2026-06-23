Nemzeti Sportrádió

„Jobb meccset játszottunk, mint Argentína ellen”

2026.06.23. 08:31
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Amine Guiri szerezte Algéria győztes gólját (Fotó: AFP)
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A labdarúgó-világbajnokságon a Jordánia elleni győzelem után a győztes gólt szerző Amine Guiri nyilatkozott először az algériai csapatból.

 

 „Nem tudom, hogy a valódi arcunkat mutattuk-e, de jobb meccset játszottunk, mint Argentína ellen. Gólt kaptunk, de megvolt bennünk a mentális erő, és fokozatosan erősödünk. Ez a mérkőzés nagyon sokat fog jelenteni nekünk” – nyilatkozta a Marseille csatára, Amine Guiri, akinek a 82. percben szerzett góljával fordított Algéria Jordánia ellen. 

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén) 
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab (O. al-Fahuri, 76.), Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, al-Rasdan, al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 85.) – al-Mardi, Olvan (Sararh, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 86.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
Gólszerző: al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)

 

 

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