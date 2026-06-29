Nemzeti Sportrádió

Jenner szerint a hollandoknak vissza kell találniuk az identitásukhoz – és akkor vb-t nyerhetnek

2026.06.29. 09:39
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Julian Jenner (Fotó: Micheller Szilvia, archív)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Julian Jenner
A Ferencváros és a DVTK korábbi holland szélsője, Julian Jenner szerint a holland válogatott csoportelsősége és tíz szerzett gólja elfedi a játék hiányosságait, kritizálta is Ronald Koeman szövetségi kapitány túlzott óvatosságát, ám úgy véli, ha Hollandia Marokkó ellen visszatalál a saját futballjához, világbajnok lehet.

„Mindig is ez volt Hollandia egyik nagy problémája: tudunk nagyon jól futballozni, közben hátul sebezhetőek vagyunk – mondta a Nemzeti Sportnak Julian Jenner, aki a ZTE és az MTK szakmai stábjában dolgozott, s most a Dordrecht U21-es csapatának vezetőedzője. – A Svédország elleni mérkőzésen pontosan azt láttuk, amit minden holland szurkoló szeretne, örömteli volt az öt egyes győzelem, de a teljes csoportkört nézve nem voltam lenyűgözve. Akadtak jó periódusok, ugyanakkor túl sokszor veszítette el a csapat az irányítást. Nem látom, pontosan milyen futballt akar játszani a csapat. Az eredmények rendben vannak, a kieséses szakaszban azonban ennél egyértelműbb elképzelésekre és még jobb teljesítményre lesz szükség. Marokkó kiejtése lökést adhat a válogatottnak, és onnantól már bármi megtörténhet. Ha négy közé kerül a csapat, el tudom képzelni, hogy világbajnokok lesz Hollandia”

Hollandia magyar idő szerint kedden, hajnali 3 órakor Marokkó ellen folytatja a szereplését a vb-n – a Jennerrel készült beszélgetés, mellyel a mérkőzést is felvezetjük, itt olvasható. 

 

 

 

 

Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Julian Jenner
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