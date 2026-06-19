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Itt a vége: Németország 2014 után először továbbjutott a csoportkörből
V. J.
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2026.06.19. 23:50
Örülhetnek a német drukkerek: a vb-aranyat hozó 2014-es torna óta először jutott tovább Németország a csoportkörből (Fotó: Getty Images)
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vb 2026
Németország
Elefántcsontpart
Összefoglaló itt!
foci vb 2026
vb 2026
Németország
Elefántcsontpart
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