Nemzeti Sportrádió

Itt a vége: Németország 2014 után először továbbjutott a csoportkörből

V. J.V. J.
2026.06.19. 23:50
null
Örülhetnek a német drukkerek: a vb-aranyat hozó 2014-es torna óta először jutott tovább Németország a csoportkörből (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Németország Elefántcsontpart

Összefoglaló itt!

 

foci vb 2026 vb 2026 Németország Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír

Foci vb 2026
17 perce

Ivószünet – német módra

Foci vb 2026
23 perce

Ecuador két csatárral áll fel, Curacao két helyen változtatott – íme, a kezdőcsapatok!

Foci vb 2026
37 perce

Statisztikák: Undav történelmi tetteket hajt végre; megszakadt a németek két rossz sorozata is

Foci vb 2026
1 órája

Kessié góljával vezetett Elefántcsontpart a németek ellen, majd jött Undav és fordított – videók

Foci vb 2026
1 órája

Az új hódító – Ballai Attila publicisztikája

Foci vb 2026
2 órája

Lamine Yamal még nem áll készen egy teljes mérkőzésre; Siklósi Gergely: Árnyékai vagyunk önmagunknak

E-újság
2 órája

Ronald Koeman: Szép győzelmet arattunk, de van még mit javítani a játékunkon

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik