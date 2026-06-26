Nemzeti Sportrádió

Irán legutóbbi vb-győzelme nem akárhogyan született meg

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 18:16
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Amikor Irán legutóbb meccset nyert világbajnokságon, a 97. percben még 0–0 volt az eredmény – a vége 2–0 lett… Az alábbi felvételen örömmámorban úszó két gólszerző, Ruzbeh Csesmi és Remin Rezaijan most is ott van a keretben.

Irán Wales elleni, katari diadala végül nem ért továbbjutást, de ahogy azon a világbajnokságon, most is él a remény az utolsó csoportmeccs előtt. Az irániak csupán hármat nyertek meg az eddigi húsz világbajnoki mérkőzésükből, szombat hajnalban Egyiptom ellen nagyon kellene nekik a negyedik siker.

 

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