Nemzeti Sportrádió

„Ilyen hibákat nem lehet megengedni”

P. K.P. K.
2026.06.12. 09:23
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AFPMiroslav Koubek (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 Miroslav Koubek Dél-Korea Csehország

 

A csehek szövetségi kapitánya, Miroslav Koubek elsősorban csapata hibáiról beszélt a Dél-Koreától elszenvedett vereséget követően, ugyanakkor kiemelte játékosai hozzáállását.

„Olyan hibákat nem tudtunk sajnos elkerülni, amilyeneket egy ilyen szintű és minőségű ellenféllel szemben nem lehet megengedni. Jól játszottunk, de olyan helyzetekből kaptunk gólokat, amelyekből nem lett volna szabad. Megvolt az eltervezett stratégiánk, csak éppen nem tudtuk maradéktalanul megvalósítani. Az első félidőben hatékonyabban kellett volna játszanunk elöl. Egyebekben viszont muszáj dicsérnem a csapatot, mert a srácok mindent beleadtak, de Dél-Korea hatékonyabb volt” – értékelte a mérkőzést 43 éves edzői pályafutása minden rutinjával a 74 éves szakember.

 

foci vb 2026 Miroslav Koubek Dél-Korea Csehország
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