Harmadszor vb-rendezőként, harmadik különböző mez a csoportkörben

Kanadához hasonlóan a szintén társrendező Mexikó is megmutatja a harmadik mezét a világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, de a közép-amerikaiak esetében ennek szimbolikus jelentősége is van, szándékosan variáltak így, hogy ezzel is emlékeztessék a világot arra, hogy 1970 és 1986 után immár a harmadik vb-nek adnak otthont. A csoport másik meccsén Dél-Korea pirosban, Dél-Afrika sárgában játszik.

Csütörtök, 3.00: Csehország–Mexikó Csütörtök, 3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea