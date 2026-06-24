Nemzeti Sportrádió

Harmadszor vb-rendezőként, harmadik különböző mez a csoportkörben

2026.06.24. 15:39
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam mezek
Kanadához hasonlóan a szintén társrendező Mexikó is megmutatja a harmadik mezét a világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, de a közép-amerikaiak esetében ennek szimbolikus jelentősége is van, szándékosan variáltak így, hogy ezzel is emlékeztessék a világot arra, hogy 1970 és 1986 után immár a harmadik vb-nek adnak otthont. A csoport másik meccsén Dél-Korea pirosban, Dél-Afrika sárgában játszik.

Csütörtök, 3.00: Csehország–Mexikó

Csütörtök, 3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea

 

 

vb 2026 vb-hírfolyam mezek
Legfrissebb hírek

Furcsa látogató a vb-n: Merlin kacsa megcsipkedte az elnök asszonyt

Foci vb 2026
44 perce

Nincs tiltás a curacaói keretnél: irány a család!

Foci vb 2026
1 órája

Kovács István vezeti Messiék záró csoportmeccsét

Foci vb 2026
1 órája

Négy válogatott kapuját még nem vették be, Curacao kapusáé a legtöbb védés

Foci vb 2026
1 órája

Brazília fehér nadrágot visel a sárga felsőjéhez – a C-csoport mai mezei

Foci vb 2026
2 órája

Vb-sállal pózolt az uruguayiak meccsén a pornószínésznő – videó

Foci vb 2026
2 órája

Ochoát ünnepli Mexikó az utolsó csoportmeccsén

Foci vb 2026
2 órája

Kanada a harmadik csoportmeccsét a harmadik színben játssza – a B-csoport mai mezei

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik