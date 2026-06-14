Ha török vb-rajt, akkor vereség

Egy másik sorozat viszont megszakadt, aminek megint csak nem örülnek a törökök: eltűnt a százszázalékos mérleg, először kaptak ki az ázsiai konföderációból érkező csapattól. Korábban Dél-Koreát kétszer is megverték: 1954-ben 7:0-ra, a 2002-es bronzmeccsen 3–2-re, és az utóbbi tornán Kínát (3–0), valamint Japánt (1–0) is legyőzték. (Ausztrália akkoriban még az óceániai zónából próbálkozott a kijutással.)