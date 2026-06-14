Nemzeti Sportrádió

Ha török vb-rajt, akkor vereség

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 08:32
Abdulkerim Berdakci (Fotó: Getty Images)
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Törökország harmadszor vesz részt világbajnokságon, és harmadszor is vereséggel kezdett; 1954-ben az NSZK-tól kapott ki 4:1-re, a 2002-es, amúgy gyönyörű emlékű ázsiai tornán Brazíliától 2–1-re.

Egy másik sorozat viszont megszakadt, aminek megint csak nem örülnek a törökök: eltűnt a százszázalékos mérleg, először kaptak ki az ázsiai konföderációból érkező csapattól. Korábban Dél-Koreát kétszer is megverték: 1954-ben 7:0-ra, a 2002-es bronzmeccsen 3–2-re, és az utóbbi tornán Kínát (3–0), valamint Japánt (1–0) is legyőzték. (Ausztrália akkoriban még az óceániai zónából próbálkozott a kijutással.)

 

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